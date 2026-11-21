La diputada nacional Marcela Pagano anunció en sus redes sociales que presentó en la Cámara Baja un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al que adjudica "mal desempeño de sus funciones" en el timón del Palacio de Hacienda desde fines de 2023.

El escrito de la legisladora, de cuatro hojas, ingresará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y sostiene que "el modelo económico y financiero impulsado por Caputo trajo desastrosas consecuencias" al país.

"Hay que frenar su timba con la $ (plata) del pueblo", dijo Pagano en sus redes, mencionando además el tema del oro, la polémica por su ubicación, un tema sobre el que el Gobierno siempre fue enigmático, y Paganó indicó en el final "PD: devolvé el oro, rufián!".

Pagano pide juicio político a Caputo. | Crédito: X

Detalles del pedido de Juicio Político

Pagano acusa a Caputo de seis cargos distintos por su desempeño en la administración pública, que dieron lugar a "resultados medibles, incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales", sumado a "conductas impropias del cargo".

Pagano pide juicio político a Caputo. | Crédito: X

En concreto, los cargos de su pedido son los siguientes:

•La destrucción del entramado productivo: 32.429 empresas empleadoras menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. •La recesión y el fracaso de la programación macroeconómica que la ley le encomienda. •El desentendimiento sobre el oro de las reservas, expuesto en su respuesta al periodista Eduardo Feinmann del 16 de noviembre de 2026. •El desconocimiento de las facultades de control del Congreso: dos interpelaciones votadas por esta Cámara y dos ausencias. •El endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción dispuesto por decreto y los acuerdos financieros reservados. •La inmovilización en instrumentos financieros de fondos viales con asignación específica.

Pagano pide juicio político a Caputo. | Crédito: X

Todos los reclamos "se fundan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de esta Cámara (en alusión a la Cámara de Diputados) y declaraciones públicas del propio ministro", enfatizó Pagano.

Pagano pide juicio político a Caputo. | Crédito: X

HB