El Gobierno nacional confirmó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, encabezada por YPF junto a la italiana Eni y la emiratí XRG (firma de inversiones de Adnoc), contempla una inversión total de USD 50.750 millones hasta 2050.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X, donde definió el desarrollo como “la mayor inversión de la historia argentina”. Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, agradeció las gestiones del presidente Javier Milei, de Caputo y de la Secretaría de Energía para concretar el ingreso al esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

“Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios Eni y XRG”, señaló Marín. La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, y contará con la presencia del CEO de Eni, Claudio Descalzi, y del presidente de XRG.

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