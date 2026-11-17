La histórica visita del Papa León XIV a Perú dejó postales de fuerte cercanía con las comunidades locales, pero también expuso una marcada frialdad con el poder político. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la politóloga y socióloga peruana María Rosa Alayza analizó el trasfondo del desplante protocolar de Keiko Fujimori —quien viajó al exterior antes de despedir al Pontífice— y calificó su actitud como un "error formal y político". Además, explicó por qué el discurso social y ambiental del Vaticano interpeló a una sociedad atravesada por la incertidumbre.

María Rosa Alayza es politóloga, socióloga e investigadora que ejerce como profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido directora de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica del Perú y directora del Instituto Bartolomé de las Casas. Cuenta con más de una treintena de publicaciones académicas, incluyendo libros y artículos en revistas especializadas en estudios sociales.

María Rosa, muy buenos días, Jorge Fontevecchia la saluda. Muchísimas gracias por estar allí. Concluyó ya, el Papa llegó a Roma. Me gustaría primero un balance suyo de lo que fueron estos días en su país, allí en Perú.

A ver, bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Yo resaltaría tres puntos en términos generales. Creo que el primero tiene que ver con este acento, vamos a decir así, afectivo que ha tenido la visita, cuando el Papa en todos los lugares donde ha estado se reconoce como peruano, como parte de los peruanos, por la época que vivió acá, porque se formó aquí siendo sacerdote joven, y siente que eso ha marcado su vida. Entonces creo que esa es una manera de establecer un vínculo afectivo con la gente que me parece que es muy importante, que de alguna manera busca generar un tipo de horizontalidad, digamos, a pesar obviamente de que en estas ceremonias, actividades, las cosas están todas planificadas hasta el último detalle. Eso sería lo primero. Lo segundo que me parece importante señalar es: él ha estado en diversas regiones del país. No ha estado en la costa, en Chiclayo; ha estado en la sierra, en el Cuzco; y en la selva, en Ucayali. Yo quisiera resaltar sobre todo su presencia en Ucayali, que es una, digamos, primera vez que en nuestro país un Papa hace una celebración eucarística en un lugar de la selva. Pero antes que eso, él se reúne con líderes amazónicos de 21 pueblos indígenas. En Perú tenemos alrededor de 45 pueblos indígenas que hablan distintas lenguas. Entonces primero se reúne con ellos y ellas, y tiene una conversación acerca de sus problemáticas, y de lo que ellos le quieren comunicar. Es una reunión privada, pero luego en la celebración va a recoger mucho de lo que son las demandas de estos sectores. Por ejemplo, el tema de la violencia: hay mucha inseguridad por esta cuestión de la búsqueda de oro en los ríos, o también la tala de los bosques que malogra sus territorios, por señalar un par de asuntos. Pero esa celebración también fue muy significativa porque los mismos representantes que hablaron —laicos de los pueblos— hablaron en sus propias lenguas; no hablaron en asháninka, en shipibo, en fin, en distintas lenguas, y creo que eso también, digamos, marca mucho esta idea de que los protagonistas son ellos en esa celebración. Fue una celebración muy, muy afectiva, pero también muy centrada en un tema que es fundamental que el Papa Francisco ha subrayado de una manera muy transparente: y es que en el mundo vivimos una sola crisis, una crisis social y una crisis ambiental. Pero no tenemos que verlas como dos cosas separadas, sino como una sola, y creo que el lugar más apropiado para hablar de esto es Ucayali justamente, porque ahí están las poblaciones que más lo sufren. Y luego, por otro lado, podríamos decir que en el, por ejemplo, en el caso de Cuzco, donde está toda esta majestuosidad de Sacsayhuamán y luego la plaza de armas, y donde aparecen las devociones populares sobre todo que vienen desde la época de la colonia, el Papa lo que hace es decirle a la gente: "Tu devoción está muy bien, pero si tú no haces cosas en tu vida cotidiana en favor de los demás, si no te preocupas por los demás y especialmente por los que más te necesitan, digamos, tu devoción —no lo dijo así, pero lo dio a entender así— es vacía". Entonces creo que es tocar también un punto que es medular en sociedades donde los pueblos son, digamos, muy religiosos, como el nuestro. Y por último, lo tercero que quisiera decir es que creo que vivimos acá en Perú momentos, digamos, de crisis económica, ambiental, y donde el rumbo político de las cosas, de qué va a pasar, no es del todo claro, y creo que la gente ha sentido en esta visita esta necesidad de acercarse al Papa y de como buscar respuestas ahí, diría yo. Pero en realidad las respuestas están en lo que vaya a hacer la propia gente y obviamente también las autoridades, que no sé cuánto cambiarán.

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Rosa. Hacíamos una comparación de los temas que tocó en los discursos en los tres países —en Uruguay, Argentina y en Perú— y encontrábamos temas comunes que se repetían en los tres, pero temas que había, algunos eran solo para cada uno de los países. En el caso de Perú, claramente el tema de los pueblos originarios y la diversidad étnica y cultural; en la Argentina, el tema económico y del trabajo. A su juicio, ¿por qué estas diferencias?

Porque para él creo que la... y eso es toda una corriente dentro de la... más que una corriente, es una manera que ya se ha instalado hace mucho tiempo en la Iglesia católica: es que tú no puedes hablar de la religión, de la fe en el aire, como quien repite un mantra, digamos así, sino que las palabras que vienen del Evangelio tienen que estar conectadas con la realidad. Entonces ellos recogen lo que la gente le ha dicho antes de que venga el Papa: "Estos son los problemas importantes". O sea, las comunidades se reúnen, discuten, ven cuáles son los problemas, y eso va a Roma. Y el propio Papa prepara sus discursos en base a eso; en algún lugar lo dijo acá, o sea: "Yo recojo lo que me están planteando". Entonces yo creo que esa es la explicación: un discurso religioso enraizado en la vida de la gente, y esa es la manera de plantear el discurso religioso.

Respecto de la relación con el gobierno y la política, usted mencionaba ese agujero que venía a llenar el Papa en un momento en el que hay dudas respecto del futuro político-económico de Perú. El hecho de que Keiko Fujimori el último día se fuera a una convención fuera del Perú y no estuviera despidiéndolo, ¿genera algún tipo de... sí, es un síntoma que genera alguna explicación respecto de cierta distancia del actual gobierno y la iglesia de su país?

No sé si el... o sea, creo que sí, efectivamente hay una cierta distancia; hay todas las relaciones cordiales, pero incluso los ex cancilleres peruanos le escribieron una carta pública diciéndole: "Quédate unas horas antes de que se vaya y te vas el mismo día". Pero no, no hicieron caso, y simplemente yo creo que eso habla mucho de, digamos, de un perfil de gobernante, ¿no es cierto?: "Yo he programado esto y no lo voy a cambiar". Y creo que, digamos, es un error en términos formales, pero también creo que es un error político, no hacer una cosa de ese tipo y no escuchar cuando le están diciendo: "Bueno, ten en cuenta esto".

Rosa Alayza, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo de la Argentina a usted allí en Perú. Muy gentil.

Gracias por la entrevista. Hasta luego.

Al contrario, gracias a usted.



