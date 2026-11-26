Javier Milei cumple este jueves en Asunción una visita oficial con un objetivo político definido, que es ratificar la alianza con Paraguay tras la caída de Santiago Peña y sellar el vínculo con su sucesor, Pedro Alliana. Es el primer jefe de Estado que recibe el nuevo mandatario desde que asumió el 6 de noviembre, cuando el Senado destituyó a Peña por el colapso del Ueno Bank.

Tras la caída de Peña, Milei viajó a Paraguay para sellar el vínculo con el nuevo gobierno

El Presidente aterrizó anoche en el aeropuerto Silvio Pettirossi, cerca de las 22.40, acompañado por el canciller Pablo Quirno. La agenda arrancó a las 10.15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, junto a Quirno y al ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

Después, en el Palacio de López, participó de la ceremonia de recepción oficial, con honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo de las delegaciones. A continuación se reunió con Alliana, primero a solas y luego en un encuentro ampliado con los equipos de ambos gobiernos. En esa instancia participó también el embajador argentino Guillermo Nielsen.

Javier Milei en Asunción, Paraguay | Crédito: Presidencia de la Nación

La agenda de la bilateral

El temario incluyó la Hidrovía Paraná-Paraguay, la cooperación energética con Yacyretá como capítulo central, la seguridad fronteriza y la coordinación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. También figuraban los asuntos consulares de las comunidades limítrofes y la agenda común en el Mercosur. El próximo 4 de diciembre se desarrollará en Montevideo, una nueva cumbre del bloque regional. Tras el encuentro, Quirno y Ramírez brindaron una declaración conjunta a la prensa.

En la Hidrovía hay un tema que sigue abierto. Es el peaje, que los cancilleres no lograron destrabar en su reunión de noviembre del año pasado en Buenos Aires, en la que sí firmaron un acuerdo de servicios aéreos.

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De Peña a Alliana

Con Peña en el poder, Milei viajó tres veces a Paraguay. Fue en abril y septiembre de 2025 y en enero de este año, para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El expresidente, que llegó a ser su socio más cercano en la región, sigue en prisión preventiva por la causa Ueno.

El acercamiento con Alliana empezó con la llamada del 13 de noviembre, en la que Milei le ofreció "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa". El 19, el vicecanciller argentino viajó a Asunción para preparar la visita y reiterar el respaldo de la Casa Rosada.

Durante la crisis, el Gobierno había optado por la cautela. Quirno se limitó a señalar que Paraguay atravesó "una situación interna que resolvió bajo sus canales institucionales".

Javier Milei en Asunción, Paraguay | Crédito: Presidencia de la Nación

Empresarios y regreso

A las 15.30, Milei encabezará un encuentro con referentes del empresariado paraguayo en el Salón Libertad del Palacio de López, donde dará un discurso. Según la agenda oficial, regresará a Buenos Aires el viernes por la mañana.

La visita llega un día después de que pasara por Asunción el canciller brasileño, Mauro Vieira, que expresó la "plena disposición" de su país a trabajar con el nuevo gobierno paraguayo.

No deja de llamar la atención la agenda que Milei despliega en suelo paraguayo. Entre la reunión con empresarios en horas de la tarde y el regreso al país, Milei no tiene agenda prevista. Además, la comunicación oficial maneja con celo los movimientos del Presidente.