El presidente Javier Milei se encuentra de visita oficial en Asunción, Paraguay, para mantener su primera reunión bilateral con el presidente Pedro Alliana, quien asumió el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña por la crisis del Ueno Bank.

Tras su llegada al poder, el Presidente le había dedicado un mensaje público para expresar el respaldo argentino a la nueva administración: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Javier Milei en Asunción, Paraguay | Crédito: Presidencia

La actividad oficial en Asunción comenzó hoy a las 10.15, cuando Javier Milei participó de una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria. La ceremonia se realizó junto al canciller Pablo Quirno y el ministro de Relaciones Exteriores del país vecino Rubén Ramírez.

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Más tarde, la comitiva se trasladó al Palacio de López, donde tuvo lugar una recepción oficial que incluyó honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo de las delegaciones de ambos países.

Javier Milei en Asunción, Paraguay | Crédito: Presidencia de la Nación

"A Paraguay y Argentina nos une mucho más que una frontera", escribió el mandatario paraguayo en su cuenta de X, quien expresó su deseo de que la visita permita "seguir construyendo un futuro de prosperidad para nuestros pueblos hermanos".

A las 11.45 está prevista una conferencia de prensa conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Paraguay.

En tanto, para las 15.30 quedó programada una reunión de Milei con empresarios locales. Su regreso al país está previsto para el viernes por la mañana.

Cómo sigue la agenda internacional de Milei

La agenda internacional de Milei continuará el próximo 4 de diciembre en Uruguay, donde participará de la 69° Cumbre del Mercosur.

El encuentro regional, que se desarrollará en Montevideo bajo la Presidencia Pro Tempore uruguaya, podría propiciar una nueva coincidencia entre el libertario y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos atraviesan uno de los momentos más tensos de la relación bilateral, luego de que el Gobierno de Brasil resolviera retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Milei hacia su par brasilero.

La cumbre también se realizará después del triunfo electoral de Lula en Brasil. Milei, en ese escenario, decidió, no pronunciarse sobre el resultado de los comicios brasileños. También generaron repercusiones las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien puso en duda la legitimidad de las elecciones, pese a que el Tribunal Electoral de Brasil había reconocido los resultados.

La respuesta de Itamaraty llegó con la decisión de que el embajador brasileño Julio Bitelli no regresara a Buenos Aires, tal como estaba previsto. Además, trascendió que Brasil no tendría previsto invitar al presidente argentino a la ceremonia de asunción de Lula.

RM