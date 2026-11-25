Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado advirtió que no alcanzará con prometer mejoras para 2028. Lo dijo en una entrevista con Bloomberg, en un contexto de tensiones con el Ejecutivo y un día después de conocerse que el país entró en recesión técnica.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, planteó en una entrevista con Bloomberg que ve complicada una eventual reelección del presidente Javier Milei si la economía no mejora. "No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028", afirmó.

Las declaraciones llegan en un momento de fricciones entre la legisladora y el Gobierno, a raíz de los desmarques que viene mostrando. También se dan apenas un día después de que se difundiera el dato que confirmó que la Argentina atraviesa una recesión técnica.

En ese marco, Bullrich se refirió a la continuidad del oficialismo. "Yo lo que creo que es fundamental en la Argentina es que el proyecto que está en marcha tiene que reelegir", sostuvo. Y agregó: "Hoy en día es el Presidente el que está en ese lugar. Es una discusión que de alguna manera no se ha dado porque él es el que está planteando la reelección".



En desarrollo