Daniel "Tano" Angelici volvió a la escena pública este jueves con su encuentro con Ignazio La Russa, presidente del Senado de Italia, una reaparición que coincide con el tratamiento en el Senado de la ley de ludopatía, que restringe la actividad de las apuestas online.

Angelici es uno de los empresarios más conocidos del juego en el país. Y su foto de las últimas horas fue un "encuentro institucional" con La Russa para tratar la situación de la comunidad italiana en la Argentina. Según el comunicado, los dos dirigentes conversaron sobre "la realidad de los ciudadanos italianos que viven en la Argentina" y sobre la necesidad de profundizar los vínculos políticos, institucionales, económicos y culturales entre ambos países. El comunicado destaca que la Argentina tiene la mayor comunidad de ciudadanos italianos residentes fuera de Italia, con más de un millón de inscriptos. La Russa, dirigente de Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, preside la Cámara alta italiana desde octubre de 2022.

El Senado vota la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía en una sesión de alto voltaje político

El encuentro entre Angelici y La Russa tiene un contexto electoral. El 4 de diciembre cierran las elecciones para renovar los Comités de los Italianos en el Exterior (COMITES), los organismos que representan a la colectividad ante los consulados. Según el comunicado, en esos comicios José Francisco Palmiotti encabeza la lista UNITI (Uniti Italia + Argentina), que presenta como un espacio de "dirigentes políticos, profesionales y referentes de la colectividad". En la Argentina, la elección de los COMITES se volvió también un terreno de disputa para la política local: en otros distritos compiten listas vinculadas a la coalición de Meloni con nóminas que integran dirigentes del peronismo, la UCR y el socialismo.

Angelici presidió Boca Juniors entre 2011 y 2019 y fue durante años uno de los principales armadores del macrismo en el ámbito judicial. Hizo fortuna con los bingos y los casinos. En 2022, en una entrevista con La Nación, anticipó que probablemente vendería sus participaciones en bingos y casinos y dijo: "No quiero que mis hijos hereden las empresas del juego". También contó entonces que se estaba volcando a los vinos de alta gama, la gastronomía y las sociedades de bolsa.

Es una pieza clave en el armado porteño. PERFIL ya publicó que logró mediar en la relación entre el jefe de gobierno, Jorge Macri, y su primo, Mauricio Macri, y que de a poco se fue metiendo en casi todas las áreas con la ayuda de uno de sus hombres de mayor confianza, el Procurador porteño y titular de la UCR de la Ciudad, Martín Ocampo, y también sugirió nombres de funcionarios para revisar varias áreas sensibles.

Angelici fue presidente de Boca entre 2011 y 2019.

Qué dice la ley de ludopatía

El Senado tiene hoy la última oportunidad de tratar la ley de ludopatía. Diputados le dio media sanción el 27 de noviembre de 2024 y el proyecto pierde estado parlamentario el lunes 30, cuando termina el período ordinario. En el plenario de comisiones del miércoles, Patricia Bullrich y José Mayans acordaron una salida en dos tiempos. Primero, sancionar el texto que llegó de Diputados. Después, votar un proyecto complementario con los cambios que reclama el Gobierno. El peronismo se comprometió a aportar los dos tercios necesarios para tratar ese texto sobre tablas. Si se aprueba, tendrá que volver a la Cámara baja.

Uno de los artículos que el oficialismo quiere modificar toca de lleno al mundo de Angelici. Es el que impide a las personas vinculadas al juego integrar la conducción de clubes y asociaciones deportivas. La cláusula apunta a la relación entre el fútbol y las casas de apuestas, que en los últimos años se convirtieron en los principales patrocinadores de camisetas y transmisiones deportivas.

El proyecto llegó al recinto con presiones cruzadas. Casas de apuestas, clubes y loterías provinciales hicieron lobby contra la ley. Del otro lado, la Iglesia redobló su reclamo después de la visita de León XIV: el lunes, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal les escribió a los senadores para pedirles que no dejaran "morir" el proyecto. El martes, Bullrich se fue antes de la mesa política del Gobierno para recibir a integrantes de la Pastoral Social.

MC