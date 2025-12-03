Daniel Angelici toma el control de la Legislatura porteña y busca un reordenamiento político de CABA

A Daniel “el Tano” Angelici solo quedaba el Poder Legislativo para controlar los tres estamentos estatales de la Ciudad. En mayo Jorge Macri le pidió que lo ayude, tras la derrota electoral, a rearmar la política del Gobierno porteño para poder enfocarse de lleno en la gestión.

Angelici fue clave: logró mediar en la relación entre el jefe comunal y su primo, Mauricio Macri; se fue metiendo en casi todas las áreas con la ayuda de uno de sus hombres de mayor confianza, el Procurador porteño y titular de la UCR de la Ciudad, Martín Ocampo, y también sugirió nombres de funcionarios para revisar varias áreas sensibles. Entre ellas, Desarrollo Urbano, Espacio Público y Seguridad, en el área de compras en particular. A ese rediseño se sumaron los amarillos Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis, del PRO puro, para la política; mientras que el jefe de Gobierno empoderó como nunca al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Con todo, Jorge Macri decidió que era hora de que “el Tano” también tome el control de la Legislatura porteña. Ya controla la Justicia de la Ciudad junto al peronista Juan Manuel Olmos. Y en ese sentido la semana pasada el expresidente de Boca le pidió al senador bonaerense del PRO, Christian Gribaudo, quien dejará su banca el 10 de diciembre, que se ocupe de la secretaria administrativa de la Legislatura porteña. Se trata de un cargo estratégico: es el que maneja los recursos de “la casa”.

Desde afuera, Ocampo, quien ya fue legislador porteño en múltiples ocasiones y conoce los pasillos de Perú 160, será una suerte de controlador externo.

La única discusión que restaba era quién ocupará la vicepresidencia primera, el lugar que preside las sesiones (cuando no está la vicejefa Clara Muzzio) y quien es parte de la sucesión institucional. Para ese lugar apareció sorpresivamente la legisladora del PRO, Gimena Villafruela, quien cuenta con dos activos y un pasivo.

Entre sus activos en la Legislatura la conocen por ser muy trabajadora y conocer también los pasillos parlamentarios: antes de ser diputada fue la directora de Recursos Humanos del Parlamento porteño. El segundo activo: la cercanía al secretario de Justicia, Francisco Quintana (exvicepresidente de la Legislatura), un hombre de Angelici e histórico dirigente amarillo desde su juventud. El mayor pasivo que aparece en el currículum de la diputada es la falta de experiencia en un cargo sensible y en la conducción de un cuerpo parlamentario complejo.

Paralelamente, Silvia Lospennato logró ser la elegida por Jorge Macri para presidir el bloque oficialista Vamos Juntos, que integra también el “lilito” Facundo del Gaiso, quien prefería en ese lugar a Darío “Daro” Nieto, el saliente jefe de bloque y exsecretario privado de Mauricio Macri.

Lospennato es una estudiosa del sistema parlamentario y fue electa en mayo tras la derrota con el 16% del PRO. Pero, cuando negoció su candidatura, pidió la vicepresidencia primera y dada la resistencia generalizada de los bloques opositores fue descartada. Insistió con presidir la pequeña bancada amarilla y el jefe de Gobierno aceptó.

El problema será fuera de allí: tanto entre los libertarios, en particular la “jefe porteña” Pilar Ramírez, la detesta luego de la campaña de la Ciudad a comienzos de año.

Algo similar, o peor aún, ocurre con Horacio Rodríguez Larreta, la exsenadora Guadalupe Tagliaferri y el legislador reelecto Emmanuel Ferrario: Lospennato jugó con todos ellos entre 2022 y 2023 y cuando fue reelecta se olvidó de seguir el vínculo. Ellos no olvidan.

Así las cosas, Angelici confía en su poder más el de sus colaboradores para poder sacar leyes para el Ejecutivo de la Ciudad, independientemente de las relaciones de Lospennato.