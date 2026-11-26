12:15 El Senado vota la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía en una sesión de alto voltaje político

Por Mauricio Caminos

El Senado sesiona este jueves desde las 12 con la reforma electoral que suspende las primarias de 2027 como prioridad del Gobierno. En el mismo temario figuran la ley de prevención de la ludopatía, que pierde estado parlamentario si no se aprueba antes del lunes 30, el proyecto de falsas denuncias, pliegos y acuerdos internacionales, y una prórroga del Estatuto del Periodista. Es la última sesión de la Cámara alta antes del cierre del período ordinario.

El dictamen de Asuntos Constitucionales suspende las PASO para el turno de 2027. Es la única disposición transitoria: los demás cambios son permanentes. Incluye Ficha Limpia, la eliminación del debate presidencial obligatorio en primera vuelta, el recorte a la mitad de la publicidad electoral en radio y televisión y el fin de la elección directa de parlamentarios del Mercosur. Las listas colectoras quedaron afuera para destrabar el acuerdo con la UCR y los bloques provinciales, y el reparto de bancas vuelve al sistema D'Hondt.

Por tratarse de materia electoral, el oficialismo necesita 37 votos, la mayoría absoluta del cuerpo. En el bloque que conduce Patricia Bullrich confían en reunir entre 38 y 40, aunque los dos senadores de Provincias Unidas y tres radicales no firmaron el despacho. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó que se cambien las reglas electorales en función de una elección determinada. Aun con la media sanción, la sanción definitiva quedará para las extraordinarias en Diputados, donde el piso es de 129.

Ludopatía

La ley de prevención de ludopatía llega al recinto con el plazo encima. La media sanción de Diputados es del 27 de noviembre de 2024. El miércoles, en el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, Bullrich y Mayans acordaron una salida en dos tiempos. Primero, sancionar el texto que llegó de la Cámara baja. En paralelo, votar un proyecto complementario con las modificaciones que reclama el Gobierno, entre ellas la del artículo que impide a personas vinculadas al juego integrar la conducción de clubes y asociaciones deportivas. El peronismo se comprometió a aportar los dos tercios necesarios para tratar ese texto sobre tablas, aunque hasta el miércoles no estaba terminado de redactar. Si se aprueba, deberá pasar por Diputados.

El acuerdo se cerró bajo presiones cruzadas. Casas de apuestas, clubes y loterías provinciales hicieron lobby contra la ley. La Iglesia intensificó su reclamo tras la visita de León XIV: el lunes, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal les escribió a los senadores para pedirles que no dejen "morir" el proyecto, y el martes Bullrich dejó antes la mesa política del Gobierno para recibir a integrantes de la Pastoral Social.

Falsas denuncias

El temario se completa con el proyecto de falsas denuncias de la radical Carolina Losada, postergado varias veces, y con una prórroga de seis meses del Estatuto del Periodista, que se tratará sin dictamen de comisión: si no se aprueba, el régimen vencerá el 1° de enero por la ley de modernización laboral.