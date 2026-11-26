Cada vez que Luis Caputo buscó llevar calma a través de los medios, el mercado respondió en la dirección contraria. La estrategia del Palacio de Hacienda de atribuir la caída de los títulos soberanos al denominado "riesgo kuka" ya no convence al círculo rojo, donde crece la percepción de que el discurso oficial agotó su capacidad para anclar expectativas, mientras la economía sigue sin tener un motor claro, y ven a la palabra del ministro "devaluada".

La secuencia de las últimas dos semanas expone esa desconexión. El lunes 16, el titular de Economía aseguró en diálogo con Eduardo Feinmann que "cualquiera sea el escenario, Milei reelegirá" en 2027. Lejos de descomprimir la tensión, el riesgo país —el indicador que elabora JP Morgan y que mide la sobretasa que paga la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro estadounidense— saltó más de 100 puntos en el arranque y pasó de 720 a superar la barrera de las 1.000 unidades en esa misma semana.

Ante el recalentamiento del indicador durante este lunes, el Gobierno activó una defensa coordinada con el objetivo de instalar que la recesión fue pasajera. Esa misma noche, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, salió a negar que la economía hubiera entrado en recesión, un argumento que repitió el martes por la noche.

"Que hayamos entrado en recesión es un dato del pasado porque los números de agosto y septiembre ya exhiben una recuperación respecto de lo que fue la caída de julio. Para que haya una recesión se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo", sostuvo Furiase.

El Gobierno admite que el efecto Milei-Caputo pierde fuerza y el mercado detecta señales de contención

El miércoles, antes de la apertura de los mercados, fue el turno de Caputo en la señal A24. El ministro relativizó la recesión técnica y defendió el rumbo del programa económico, aunque dejó una admisión sobre el desempeño de la actividad: "Crecimos menos de lo que nos hubiera gustado". En esa entrevista volvió a apuntar contra la oposición como el motor exclusivo de la volatilidad financiera. "Hoy venden los bonos por el miedo político", afirmó, insistiendo en que el mercado teme un regreso al esquema económico del kirchnerismo y que los sectores opositores operan para sembrar incertidumbre sobre la continuidad del modelo de Javier Milei.

Apenas horas después, en una conversación con el canal de streaming Neura, el ministro redobló la apuesta por la disciplina fiscal. "Hay que mantenerse más ordenados macroeconómicamente que nunca. Toda estabilización lleva tiempo, hemos logrado cosas que no se habían visto en otros lugares del mundo", remarcó. Pese a la ofensiva discursiva, en esa misma jornada el riesgo país llegó a tocar un pico intradiario de 1.196 puntos básicos, para luego recortar parte de la suba y cerrar en 1.098, ayudado por un contexto internacional más favorable para los activos emergentes.

Bancos a la defensiva y un crédito frenado por la mora

En el sistema financiero la lectura es lineal. Un dirigente bancario de primer nivel describió: "Es una palabra devaluada". Según su diagnóstico, se desgastó la táctica oficial de polarizar con el kirchnerismo y de subir al ring al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien en ese sector califican como un cascarón vacío sin volumen real para explicar por sí solo el desplome de los activos.

La preocupación, coinciden las fuentes consultadas por PERFIL, es que en las apariciones públicas ninguno de los funcionarios del Gobierno explica claro cuál va a ser el driver que lleve a la economía a salir de la situación recesiva. "El consumo está planchado, los bancos no dan crédito y si dan es a tasas altísimas. El dólar corre una carrera con el tiempo con Brasil devaluando", enumeró un integrante del Grupo de los Seis.

El rubro más claro para dar cuenta de cómo va a moverse la actividad, señalan, es la construcción. Y aun cuando el Gobierno mostró un gesto con la liberación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), resulta insuficiente. Más allá de eso, el crédito era la herramienta prometida en el programa oficial para reactivar sin salir a hacer un "plan platita". Pero, según señalan en el sector, el foco actual de las entidades está puesto en administrar la liquidez y contener la mora en las carteras, no en expandir los préstamos.

Si bien, según datos del Banco Central, durante 2026 el crédito al sector privado consolidó una recuperación al alcanzar el 12% del PBI —impulsado principalmente por el financiamiento en dólares para el sector corporativo y el rol de la banca pública—, esa dinámica se frenó en seco para los hogares: las líneas de consumo en pesos sufrieron un parate debido a una morosidad en las familias que superó el 11%.

Precios implícitos y "fuegos de artificio"

Esa desconfianza ya se refleja en el dato que en julio había entusiasmado al Gobierno —cuando los bonos descontaban un 90% de probabilidades de reelección para Milei— e incluso impulsó la idea de centrar la estrategia en polarizar con un eventual regreso del kirchnerismo. Hoy, los precios implícitos en la curva de bonos soberanos muestran que esas chances cayeron por debajo del 50%, planteó el economista de LLZ, Federico Machado.

Desde uno de los think tanks económicos más influyentes del país restan dramatismo a las giras mediáticas del equipo económico, aunque confirman su inocuidad. Un referente de esa institución deslizó que las declaraciones del ministro no lo conmueven y las definió como "fuegos de artificio". A su criterio, el funcionario quedó atrapado en una dinámica en la que recibe críticas tanto si habla como si guarda silencio, por lo que sus intervenciones difícilmente modifiquen las decisiones de inversión o de cobertura.

Los límites del "riesgo kuka"

En el empresariado observan el fenómeno con mayor frialdad que la Casa Rosada. Si bien reconocen que el factor político pesa en las valuaciones, rechazan la simplificación oficial que intenta encapsular toda la crisis financiera bajo la etiqueta electoral del "riesgo kuka".

Para los hombres de negocios, el problema no es una consigna de campaña sino la señal concreta que emite la oposición sobre el futuro de las reglas de juego. En las cámaras empresarias coinciden en que el verdadero componente político reside en la perspectiva de un kirchnerismo que promete volver al déficit fiscal y avanzar en la revisión de los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, el malestar del círculo rojo apunta a que la Casa Rosada utiliza ese temor como escudo para no abordar las dudas propias del programa: la falta de tracción en la actividad en términos reales, el enfriamiento del crédito y la pérdida de eficacia de la comunicación oficial.