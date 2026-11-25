El riesgo país argentino retrocedió este miércoles 25 de noviembre tras una fuerte alza al inicio de la jornada y alcanzó los 1.068 puntos básicos, luego de llegar a un nivel intradirio de 1.128 puntos. En tanto, los ADRs recuperaron hasta 4,8%. Los bonos, que arrancaron a la baja, también recuperaron terreno en Wall Street.

Caputo: “No tengo temor porque ahí está la robustez del programa”, afirmó sobre el impacto del dólar en los precios

El martes, el índice de JP Morgan había terminado la rueda en 1.096 puntos, con una suba de 5,9% en el día, según datos de Rava Bursátil. Frente a ese cierre, la caída de hoy es de 2,4%.

Desde enero, el riesgo país acumula un alza del 87% y, en lo que va de noviembre, del 35,7%. El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y las tensiones en el ámbito local. Esta semana, el Tesoro enfrenta vencimientos por más de $25 billones.

"El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana", señaló la consultora CEPEC. A ese escenario se suman la fortaleza global del dólar y la depreciación de las monedas de la región, como el real brasileño.

En el frente local, los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que el INDEC publicó ayer, son otra clave para entender la caída de los bonos, al anticipar que la economía entró en recesión técnica luego de caer 1,2% en la comparación interanual.

Recuperación acciones y bonos en Wall Street

El MSCI Merval pasa a terreno positivo y avanza 0,9% a 81.951 unidades, medido en dólares mejora casi 5%. Dentro de las acciones líderes, se destacan las subas de Transener (+5%), Loma Negra (+3,3%), y Grupo Supervielle (+2,8%). Dentro de los ADRs, los que más escalan son Telecom (+4,8%), Grupo Financiero Galicia (+4,2%) y Cresud (+4,1%).

Los bonos también se dan vuelta en la jornada, al registrar avances de hasta 2,8% en Wall Street. Esto, en parte, explica la caída en el riesgo país respecto a no solo a la jornada de ayer sino también a inicio de esta, cuando llegó a un máximo intradiario de 1.128 puntos básicos.

El dólar, en máximos nominales

El dólar oficial minorista cerró a $1.580 para la compra y a $1.630 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.632 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló por séptima jornada consecutiva y subió $11 (0,7%) a $1.604 para la venta, lo que lo llevó a superar por primera vez ese umbral. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.982,89) se ubicó al 23,6%. En el segmento de contado se operaron unos US$ 695,8 millones.

Los contratos de futuros presentaron variaciones mixtas en los tramos de 2026. La city estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.597 para fines de noviembre y en torno a $1.631 en diciembre. En total se operaron unos US$ 2.917 millones.

Entre los paralelos, el MEP cayó a los $1.669, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.705. La brecha con el oficial cerró cercana al 5%. En tanto, el dólar blue cerró a $1.710 para la compra y a $1.730 para la venta.

Dólar

Qué dijo Caputo sobre el dólar y la suba del riesgo país

El ministro de Economía se refirió a la reciente suba del dólar y las tensiones financieras que llevaron al riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos básicos. En una entrevista, el funcionario defendió la solidez del programa económico, aseguró que el Gobierno no teme una aceleración de la inflación producto de la suba del dólar y atribuyó buena parte de la volatilidad a factores internacionales y políticos.

En ese sentido, Caputo sostuvo, en un diálogo con Antonio Laje en su programa en A24, que la depreciación del peso durante los últimos días estuvo vinculada con un escenario de turbulencia global que también afectó a otras monedas emergentes. Según su interpretación, el fortalecimiento internacional del dólar respondió a un contexto de mayor aversión al riesgo, que provocó una salida de capitales de activos considerados más riesgosos.

"La suba del dólar, en este caso puntual, de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

Al analizar las tensiones financieras, Caputo reconoció que el impacto del shock externo fue superior al que había previsto el equipo económico y añadió un componente político vinculado con las expectativas de los inversores frente a las elecciones de 2027. "El shock externo fue más fuerte del que nosotros esperábamos", señaló.

Respecto a la dinámica del dólar, el ministro defendió el nivel actual del tipo de cambio y consideró que resulta compatible con las condiciones de oferta y demanda del mercado. "Sí, a mí me parece absolutamente razonable. Yo creo que estás más cómodo con un dólar de este valor que un dólar de 1.500", sostuvo.

Luis Caputo | Crédito: Captura Web

A su vez, aseguró que la política oficial consiste en permitir que el tipo de cambio fluctúe, aunque reconoció que el Banco Central interviene mediante operaciones de compra y venta de divisas. "Yo estoy cómodo con que el dólar flote", expresó.

En ese sentido, Caputo sostuvo que la intención del equipo económico es evitar oscilaciones bruscas del tipo de cambio que puedan afectar las expectativas de los consumidores y los inversores. "La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente", resumió.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó la situación del sector externo y la acumulación de reservas como elementos que, según su evaluación, permiten enfrentar las turbulencias financieras desde una posición más favorable que la registrada en 2025.

En particular, aseguró que el Banco Central compró alrededor de US$ 16.500 millones, por encima de los US$ 10.000 millones contemplados originalmente en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "¿Por qué compramos 65% más de lo que nos exigía el Fondo? Bueno, como un seguro, por si las cosas pasaban de la manera que nosotros no esperábamos, como pasó", explicó.

Asimismo, destacó la evolución del intercambio comercial y sostuvo que el superávit podría alcanzar los US$ 30.000 millones tanto este año como el próximo. En ese marco, destacó la decisión del presidente Javier Milei de sostener el rumbo económico y descartó que las turbulencias recientes justifiquen un cambio en el programa económico.

Las bolsas del mundo

Las bolsas mundiales se desplomaron este miércoles, empujadas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de EEUU y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico, mientras que el dólar se fortaleció tras un duro dato inflacionario en EEUU, que podría dar paso a un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 1,6%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,7%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% a la baja.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que sirve de referencia, bajó 1,5 puntos básicos, hasta situarse en el 4,83%.

Por otra parte, el euro cayó un 0,16% hasta situarse en US$ 1,094. El yen bajó ligeramente un 0,04% hasta situarse en US$ 159,3, mientras que la libra esterlina se debilitó un 0,2% hasta situarse en 1,3081 dólares.

En Europa, el Euro Stoxx cayó 1,8%. A nivel local, el DAX alemán retrocedió 1,14% y el CAC francés bajó 0,75%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocedió 0,38%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,14%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 2,03%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,16% y el Nikkei 225 japonés bajó 2,78%.

El crudo Brent sube 1,4% hasta US$ 90 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI aumenta 1,7%, hasta los US$ 83,56 el barril.

CE/FN