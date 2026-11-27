El ímpetu con que los libertarios encararon el proyecto de reforma electoral, en especial lo vinculado a que otra vez no haya PASO, podría denotar que sería el Gobierno en general y Javier Milei en particular los grandes vencedores si logra avanzar dicha cancelación, tal como parece que va a ocurrir.

Como defensa, el mileísmo argumenta que es un desatino gastar más de 200 millones de dólares de fondos públicos para que los diferentes frentes o partidos consagren a sus candidatos.

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Se agregan las (malas) experiencias en materia de gobernabilidad. Una derrota en las PASO o un resultado por debajo de la expectativa previa podría exponer al Gobierno a una tormenta financiera que empeore sus chances para los comicios que valen, los de octubre. Aún pesa el antecedente de la estrepitosa caída de Mauricio Macri en las primarias 2019 y el derrumbe de los mercados que sobrevino.

También hay un desinterés clásico en la herramienta. Desde que la impulsó el kirchnerismo en 2009, siempre las primarias fueron más utilitarias para las oposiciones que para los oficialismos, que en el ejercicio del poder (y del aparato estatal) definían sus postulaciones a conveniencia y sin internas competitivas.

Por esa razón, un motivo menos explicitado por el elenco violeta para insistir en la suspensión de las PASO es que le regalaría una gran dificultad al peronismo para resolver sus disputas intestinas. De alguna manera, la dirigencia peronista avaló en varias oportunidades que ese propósito del mileísmo de verdad le haría daño. En al menos dos cumbres reservadas y de alto nivel —en las que participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, entre otros— una de las escasísimas coincidencias públicas fue la defensa de las PASO.

Fueron pasando cosas, claro. Con tal de conseguir su propósito, en la negociación con aliados y pseudo dialoguistas, LLA subió y bajó uno y mil cambios a la reforma electoral. De la eliminación de las primarias para siempre pasó a su exclusión para 2027. Alteró su proyecto original sobre la financiación de las campañas y hasta de la publicidad en medios. Sumó Ficha Limpia. Agregó y quitó las colectoras.

Así, con el único objetivo de evitar que haya PASO presidencial en agosto próximo, el resto de las cuestiones formaban parte de un menú ilimitado en el toma y daca. Un nuevo capítulo sobre dónde quedó la autopromocionada batalla contra la casta.

Ante la creciente flexibilidad del Gobierno con sus aliados, que cada vez agregaban demandas, y el progreso de la iniciativa oficial, al peronismo no le quedó otra más que tomar nota respecto a la posibilidad real de un nuevo escenario electoral, ya sin Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, comentó un experimentado dirigente del PJ.

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Por eso es que especialmente a partir del concurrido y variopinto evento massista en San Fernando el 17 de noviembre, fecha en que los peronistas conmemoran su Día de la Militancia, comenzaron a surgir desde ese espacio alternativas electorales sin PASO para definir candidaturas.

Algunos avezados con canas o sin demasiado material para peinar azuzaron una actualización de la histórica interna Menem-Cafiero de 1988. Otros, más modernos, dejaron trascender la propuesta de voto digital desde los celulares. Todos enfrentan un doble desafío: además de que esa primaria estimule una gran participación, debe resultar accesible económicamente, ya sin el financiamiento del Estado. Dista aún para que se definan opciones reales y acordadas entre los diferentes sectores de un peronismo balcanizado a nivel nacional y ensimismado en su territorio más poderoso a la hora de las urnas, la Provincia de Buenos Aires, donde se concentraría el “nosotros contra Kicillof” que agita Massa en privado.

Como se esbozó en San Fernando, adonde no fue invitado el gobernador bonaerense y aspirante presidencial, en ese “nosotros” estarían incluidos La Cámpora, los federales, algunas provincias, la cúpula de la CGT, varios intendentes y legisladores. Con el teórico aval de Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111 y la eterna predisposición encubierta para postularse de Massa.

Sin embargo, contra las previsiones libertarias de que sin PASO el peronismo se sacaría los ojos por las candidaturas, hay dirigentes del PJ que apuestan a lo contrario: la falta de primarias los obliga a acordar una oferta electoral unificada, cueste lo que cueste, para romperle a Milei el sueño de la reelección. Habrá que ver.