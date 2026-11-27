El Colegio de Abogados de la Ciudad solicitó el juicio político de Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, los camaristas que habían decidido que la causa por la mansión de Pilar quedara en manos de un juez que tendría vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

Según Clarín, a través de un comunicado el Colegio de Abogados de la Ciudad expresó su "alivio" por el fallo de la Corte Suprema, que decidió revocar lo actuado por los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, remitiendo la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas, en Comodoro Py.

El texto remarca que “la hipótesis delictiva, como sostuvo la Corte Suprema, consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero, entre otras actividades sospechadas”.

Y luego agregan que “la gravedad de las palabras empleadas por el Alto Tribunal y la magnitud de las inconductas reprochadas revelan la seriedad con que debe analizarse el caso, sobre todo, porque resulta inconcebible que irregularidades semejantes provengan del puño y letra de dos magistrados que ocupan el sitial más alto de la Justicia Federal, debajo de la Corte Suprema”.

En base a esos motivos, la organización solicita que se “dé intervención a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación” para estudiar la situación de Barroetaveña y Borinsky.

Chiqui Tapia AFA | Crédito: Prensa

Los cuestionamientos previos a Borinsky y Barroetaveña

Cómo informó PERFIL, María Eugenia Talerico, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y miembro de la organización “Será Justicia”, ya había pedido, la semana pasada, el juicio político de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña luego de que la Corte Suprema revirtiera el fallo de Casación que había devuelto la causa de la mansión de Pilar, a un magistrado considerado cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Su presentación se basó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en el dictamen del Procurador General Interino, Eduardo Casal, que dejaron sin efecto, al evaluarlo como arbitrario, el pronunciamiento de los jueces Borinsky y Barroetaveña.

Los miembros de la Cámara de Casación habían tratado de apartar a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires de la investigación conocida como “Mansión de Pilar” que involucra a las autoridades máximas de la AFA por supuestas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.

Según Talerico “no estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA. La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumir arbitrariedades intolerables”.

Para luego sumar: “Como bien dictaminó el Procurador Casal, el proceso judicial no puede convertirse en un juego de sorpresas que lesione la buena fe y consagren la perplejidad de los justiciables”.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Los integrantes del máximo tribunal, en un fallo unánime, habían cuestionado a Borinsky y Barroetaveña, quienes avalaron el traslado del expediente por presunto lavado de dinero al juzgado federal de Adrián González Charvay.