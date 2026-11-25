La Universidad de Buenos Aires (UBA) premió este martes al juez Mariano Hernán Borinsky, que fue cuestionado por la Corte Suprema de Justicia por su fallo en favor del máximo referente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, y además enfrenta un pedido de juicio político.

Según Clarín, al magistrado se le dio una mención académica en el acto de Reconocimiento Académico a Docentes y Graduados. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas.

Los cuestionamientos a Borinsky

Cómo informó PERFIL días atrás, María Eugenia Talerico, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) e integrante de la organización “Será Justicia”, solicitó el juicio político de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña luego de que la Corte Suprema revirtiera el fallo de Casación que había regresado la causa de la mansión de Pilar a un magistrado que sería cercano a la AFA.

Esta presentación se basa en el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en el dictamen del Procurador General Interino, Eduardo Casal, que dejaron sin efecto, al considerarlo arbitrario, el pronunciamiento realizado por los jueces Borinsky y Barroetaveña.

Los miembros de la Cámara de Casación habían tratado de apartar a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires de la investigación bautizada como “Mansión de Pilar” que involucra a las autoridades máximas de la AFA por supuestas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.

Talerico afirmó: “No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA. La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumir arbitrariedades intolerables”.

Y agregó: “Como bien dictaminó el Procurador Casal, el proceso judicial no puede convertirse en un juego de sorpresas que lesione la buena fe y consagren la perplejidad de los justiciables”.

Los miembros del máximo tribunal, a través de un fallo unánime, habían cuestionado fuertemente a Borinsky y Barroetaveña por avalar el traslado del expediente por presunto lavado de dinero al juzgado federal de Adrián González Charvay.

El fallo firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti afirma que esta decisión de Casación afectó de forma “severa e inequívoca” la garantía del juez natural y es una “grosera” violación de las reglas de competencia judicial.