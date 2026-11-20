La ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y miembro de la organización “Será Justicia”, María Eugenia Talerico , pidió el juicio político de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña luego de que la Corte Suprema revirtiera el fallo de Casación que había devuelto la causa de la mansión de Pilar en manos del magistrado Adrián González Charvay , cercano a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) .

La presentación se sustenta en el fallo de la Corte Suprema de Justicia y en el dictamen del Procurador General Interino, Eduardo Casal, que dejaron sin efecto, por considerarlo arbitrario , el pronunciamiento de los jueces Borinsky y Barroetaveña.

En su resolución, los integrantes de la Cámara de Casación habían buscado apartar a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires de la investigación conocida como “Mansión de Pilar” , que involucra a las máximas autoridades de la AFA por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.

La causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA ahora la investiga el juez González Charvay

“No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA . La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumir arbitrariedades intolerables”, sostuvo María Eugenia Talerico. “Como bien dictaminó el Procurador Casal, el proceso judicial no puede convertirse en un juego de sorpresas que lesione la buena fe y consagren la perplejidad de los justiciables ”.

Ayer los integrantes del máximo tribunal, en un fallo unánime, cuestionaron duramente a Borinsky y Barroetaveña, quienes habían avalado el traslado del expediente por presunto lavado de dinero al juzgado federal de Adrián González Charvay.

La Mansión de Pilar de Chiqui Tapia | Crédito: CeDoc

Según el fallo firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la decisión de Casación afectó de manera “severa e inequívoca” la garantía del juez natural y constituyó una “grosera” violación de las reglas de competencia judicial.

Las claves de las causas contra la dirigencia de la AFA

Talerico sostiene que Barroetaveña no debería haber intervenido en la causa porque su anterior vínculo institucional con la AFA podía poner en duda su imparcialidad como juez, dado que hasta multas de diciembre de 2025 presidió el Tribunal de Ética y Disciplina de la propia AFA .

En tanto, Talerico sostiene que el juez Mariano Borinsky modificó de manera injustificada su criterio procesal en distintos momentos del expediente: tanto al admitir los recursos según fueron presentados por los imputados o por el fiscal como al remitir el caso para su resolución a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Sin embargo, sin que surgiera ninguna novedad que justificara ese cambio de postura, luego resolvió a favor de la competencia del juez elegido por los investigados, Gonzalo Charvay, de Campana.

"Durante casi doce meses, la investigación sobre un presunto lavado de más de 20 millones de dólares con testaferros insolventes, vehículos de lujo, helipuerto y caballos árabes estuvo paralizada por una 'calesita judicial' armada a la medida de los imputados. El Consejo de la Magistratura tiene ahora en sus manos una prueba decisiva: debe demostrar si funciona como un mecanismo de encubrimiento corporativo de exconsejeros o si actuará con el rigor republicano que la sociedad republicana para devolverle la credibilidad y la integridad a la Justicia”, sostuvo Talerico.

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