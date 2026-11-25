El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, debió pagar otros $20 millones para obtener autorización judicial y salir del país. La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante, quien consideró necesario ajustar el monto de la caución a la capacidad económica del dirigente.

La autorización responde a un pedido presentado por Tapia para viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil por compromisos institucionales vinculados con la Conmebol y la FIFA. El permiso para abandonar el territorio nacional se extiende hasta el 13 de diciembre e incluye su participación en distintos eventos deportivos internacionales.

Ariel Vallejos y Chiqui Tapia

En un principio, Amarante había dispuesto $30 millones de caución económica para Tapia. Pero, lo subió a $50 millones por la gran capacidad económica del dirigente. Además, endureció el respeto de los plazos por parte de Tapia sobre sus egresos e ingresos al país. Antes de volar hacia Colombia, Tapia se presentó en los tribunales en lo Penal Económico en Retiro ya que el juez dispuso que ya no podía suscribir el acta digitalmente.

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La decisión judicial se produce en un contexto de investigaciones que alcanzan a la conducción de la AFA. Una de ellas está vinculada con la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social. El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que la entidad habría retenido más de $19.000 millones en obligaciones impositivas y previsionales sin depositarlos dentro de los plazos legales.

En marzo de 2026, el juez Diego Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por esta causa. Además, dispuso embargos por $350 millones para cada uno. En junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos, por lo que la investigación avanzó hacia una eventual elevación a juicio oral.

AFA | Crédito: NA

Toviggino, uno de los principales colaboradores de Tapia dentro de la estructura dirigencial, también aparece mencionado en otra investigación relacionada con una propiedad de aproximadamente 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar. El inmueble, cuyo valor fue estimado en unos US$20 millones, figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Los investigadores buscan determinar si ambos actuaron como presuntos testaferros del tesorero de la AFA.

En paralelo, la Justicia investiga otros movimientos patrimoniales y financieros vinculados con la dirigencia del fútbol argentino, entre ellos posibles maniobras de lavado de activos y administración fraudulenta. Las distintas causas tienen estados procesales diferentes y, hasta el momento, no implican una condena firme contra los dirigentes.

MSC/MSS