Por el incremento del riesgo país argentino en octubre, la emisión de deuda de las compañías tuvo una contracción en el monto nominal y el volumen colocado.

El salto del riesgo país pone en duda una de las principales fuentes de dólares que Caputo necesita para afrontar la deuda de 2027

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el riesgo país mide, como su nombre lo indica, el riesgo que representa un país para los inversores: si el número es elevado, el financiamiento es mucho más costoso para la persona que quiere apostar por un país determinado.

Los números

En el caso específico de Argentina, con un riesgo país que superó los 800 puntos, el costo de solicitar dinero en los mercados internacionales pasa a ser mucho más elevado, por ese motivo, el Gobierno no se financia en Wall Street y le da prioridad al mercado local. Esto también influencia a las compañías que busca fondos en el exterior.

Según NA, el riesgo país de septiembre a octubre pasó de 500 a 800 puntos y, el último informe de PwC Argentina reveló que en octubre se emitió deuda por 1.753.906 millones de pesos a través de veinticinco colocaciones. Esto, si se lo compara con septiembre, representó una baja del 60% en el monto nominal y del 40% en el volumen.

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Por su parte, las Obligaciones Negociables (ON) en dólares también tuvieron una contracción que sirve para explicar, en parte, la baja en el segmento en pesos que pasaron de 21 a 12 colocaciones (-43%) y de 2.710 millones de dólares a 1.078 millones (-60%).

En ese segmento, detalla NA, la mayor disminución vino de las compañías vinculadas a los sectores de energía, petróleo y gas. Solamente 3 de estas empresas emitieron deuda (YPF, Central Puerto y Pampa Energía) por 343 millones de dólares, cuando en septiembre fueron 10 por una cifra superior a los 2.500 millones de dólares.

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