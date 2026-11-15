Temor en Remedios de Escalada: denunciaron otro escape de gas a tres cuadras del lugar de la explosión

No queda claro todavía si se trató de alguna denuncia por la sensación de temor general por la tragedia ocurrida a solo tres cuadras con un muerto y decenas de heridos, lo cierto es que este domingo por la mañana móviles de policía y Defensa Civil de Lanús llegaron a una esquina de Boulevard Rosales, también en Remedios de Escalada, ante denuncias de "otro posible escape de gas".

El simple rumor de ese tipo provocó escalofríos, porque las obras de Metrogas son en toda la zona, y por eso periodistas de A24 que se encontraban en Beltrán y Del Valle Ibarlucea, el lugar del desastre que destruyó comercios, viviendas y automóviles con un incendio que duró casi 24 horas, fueron hasta la esquina Boulevard Rosales y Coronel Méndez, donde comprobaron que habían llegado esos móviles de la Municipalidad de Lanús, lo que señalaba que efectivamente se había producido algún tipo de alerta a los canales de Defensa Civil.

La esquina de la calle Rosales en Remedios de Escalada, donde Policía y Bomberos llegaron tras la denuncia de otro posible escape de gas.

Lo primero del lugar es que a los vecinos que consultaron, aunque alarmados por el desastre a pocas cuadras, no señalaban haber sentido "gran olor a gas" en la zona, al menos al grado de lo que luego llevó a tragedia del viernes.

Policías y Bomberos acordornaron luego un tramo de la cuadra de Rosales, y funcionarios de la Municipalidad de Lanús admitieron que se había recibido un alerta en la línea del municipio, pero que las primeras revisiones daban una posible pérdida en un domicilio del lugar, y no en red de la calle.

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