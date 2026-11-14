Alina Diaconú recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia por su trayectoria literaria

La escritora Alina Diaconú recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y fue nombrada Chevalière (Caballera), trascendente distinción que otorga el país europeo a personalidades que han contribuido de manera sustantiva al enriquecimiento de la cultura y las artes. El reconocimiento a Diaconú se realizó en una ceremonia encabezada por el embajador francés en la Argentina, Romain Nadal.

La distinción también lo recibieron la cineasta y documentalista Carmen Guarini y a la gestora cultural y funcionaria Luciana Blasco, secretaria de Cultura de Vicente López. Durante el encuentro, Nadal enfatizó los méritos de las trayectorias de las tres homenajeadas, y sus importantes aportes al desarrollo cultural.

Alina Diaconú recibió la orden de las Artes y Letras de Francia | Crédito: Gentileza Clarín

En el caso de Diaconú, el reconocimiento se vinculó con su vasta obra literaria, además de lo que se consideró "su contribución al diálogo entre lenguas y culturas". Además de sus libros, la autora ha publicado en numerosos medios de comunicación y espacios periodísticos, entre ellos PERFIL.

Siempre relacionada con Francia

Nacida en Bucarest, Rumania, Alina Diaconú llegó a la Argentina en 1959, cuando tenía 14 años, junto con sus padres. Poco después adoptó la nacionalidad argentina y comenzó a escribir en español, aunque mantuvo una relación estrecha con el francés, idioma que había aprendido durante su infancia.

Su vínculo con Francia también se profundizó durante una estadía en París entre 1968 y 1970, período en el que escribió poemas en francés. A lo largo de su carrera, Diaconú publicó novelas, poesía y ensayos, y algunos de sus libros fueron traducidos al francés, inglés y rumano.

Alina Diaconú recibió la orden de las Artes y Letras de Francia | Crédito: Embajada de Francia en la Argentina

Entre sus vínculos intelectuales se encuentran Jorge Luis Borges, María Kodama y el filósofo y escritor rumano Emil Cioran, con quien mantuvo una amistad y correspondencia. Parte de esas cartas fueron donadas a la Biblioteca Nacional de Francia.

Durante la ceremonia, Nadal destacó que Diaconú hizo de la literatura un puente entre las lenguas y las culturas. También señaló que su experiencia del exilio se transformó en una posibilidad de escribir entre distintos mundos y tradiciones.

La Orden de las Artes y las Letras fue creada en 1959, durante la presidencia de Charles de Gaulle, y distingue a personas que realizaron contribuciones significativas al desarrollo artístico y cultural, tanto en Francia como en otros países.

El embajador Romain Nadal sostuvo que la condecoración representa también una expresión de amistad hacia la Argentina y hacia quienes contribuyen a su vitalidad cultural. En ese sentido, remarcó la importancia de los intercambios entre artistas, instituciones y organizaciones de ambos países.

Al recibir la distinción, Diaconú expresó que se trataba de un reconocimiento inesperado y profundamente emotivo. Aseguró que Francia ocupa un lugar central en su historia personal, intelectual y artística, y vinculó el homenaje con su relación de larga data con la cultura francesa “Esta insignia es una suerte de coronación de un vínculo cultural, intelectual y espiritual que forma parte de mi esencia”, expresó la escritora.