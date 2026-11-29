En Barracas, las paredes cuentan historias. Algunas hablan de bicicletas que recorren mundos imaginarios; otras recuperan figuras de la naturaleza, exploran los colores de la arquitectura porteña o construyen nuevos vínculos entre el pasado y el presente. Desde hace más de quince años, el barrio del sur de Buenos Aires se convirtió en escenario de una experiencia que busca sacar el arte de los espacios tradicionales de exhibición para llevarlo al encuentro cotidiano con sus habitantes. En ese recorrido, el circuito de murales impulsado por Umbral Cultura sumó tres nuevas obras realizadas por Jorge Pomar, Mart Aire y Tatu Daels.

Las intervenciones, inauguradas recientemente, amplían una galería a cielo abierto que reúne trabajos de artistas argentinos y extranjeros y que hoy cuenta con 24 puntos señalizados en distintas calles de Barracas. Las nuevas piezas proponen tres aproximaciones diferentes al espacio público: la memoria y la imaginación personal, el vínculo con la naturaleza y la comunidad, y el diálogo entre pintura y arquitectura.

En Tus ojos son los míos, Mart Aire construye una reflexión íntima sobre el paso del tiempo y la posibilidad de recuperar la mirada curiosa de la infancia. A partir del encuentro con un niño, el artista reconoce en sus ojos una energía que parece haber quedado atrás y que, sin embargo, puede volver a despertar. La obra funciona como una invitación a recuperar el juego, la capacidad de asombro y el impulso de crear. Figura fundamental de la primera generación del graffiti argentino, Mart Aire —nombre artístico de Martín Fiorio— pinta desde 1998 y desarrolló un lenguaje propio poblado de personajes, situaciones lúdicas y escenarios fantásticos. Su trayectoria incluye intervenciones en distintas ciudades del mundo y una participación temprana en el proyecto de Barracas: junto a Pol Corona realizó Bicicletas, el primer gran mural del circuito.

Por su parte, Rumbo yaguareté, de Tatu Daels, establece un vínculo entre la memoria del territorio, la naturaleza y las nuevas generaciones. La obra ocupa una pared de la calle Río Cuarto, frente a un edificio que antiguamente funcionó como empaquetadora de yerba mate y que hoy alberga una escuela. Allí, la figura ancestral de un yaguareté, construida con colores primarios vibrantes, acompaña simbólicamente a los chicos que atraviesan diariamente ese espacio. El animal aparece como protector y guía de un porvenir que se construye desde las raíces y la identidad compartida. Para Daels, muralista e ilustrador con experiencia como guardaparque, la pintura propone recuperar los vínculos, reencontrarse con los lugares y generar un espacio de diálogo con la comunidad.

La tercera incorporación, Cuatro ventanas y una puerta, pertenece a la serie "Cielos", que Jorge Pomar desarrolla desde 2020. En este caso, la intervención toma como punto de partida una fachada y sus elementos arquitectónicos para modificar la percepción del edificio y de su entorno. A través de una paleta dominada por el azul y de una composición cercana a la abstracción geométrica, Pomar pone en tensión las relaciones entre superficie y profundidad, estructura y ornamento, pintura y arquitectura. Las ventanas, la puerta y la trama de ladrillos dejan de ser componentes meramente funcionales para integrarse a una nueva composición visual. El artista, cuya obra abarca pintura de gran formato, instalaciones, cerámica, textiles y publicaciones, propone así una lectura diferente de la arquitectura cotidiana y de los elementos que suelen pasar inadvertidos en el paisaje urbano.

Detrás de estas intervenciones hay una historia que comenzó en 2011, cuando Sullair Argentina decidió participar del festival internacional Meeting of Styles con una propuesta diferente de la inicialmente prevista. En lugar de intervenir únicamente los muros, la empresa convocó artistas para pintar las máquinas de su flota de alquiler, que dejaron de ser exclusivamente herramientas industriales para convertirse en soportes de expresión artística capaces de recorrer distintos puntos del país.

El paso siguiente fue trasladar esa experiencia a las paredes de sus instalaciones en Barracas. Con el acompañamiento del artista franco-argentino Pol Corona, que durante más de dos décadas vivió en Buenos Aires y se convirtió en articulador entre la empresa y la comunidad muralista, la iniciativa comenzó a extenderse por el barrio. En 2013 llegó Bicicletas, de Mart Aire y Pol Corona, una intervención de 400 metros lineales que transformó el perímetro de la empresa en una sucesión de escenas y pequeños universos ilustrados. La obra, reconocida entre las cinco surgidas del street art de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte del recorrido callejero promovido por Graffitimundo.

Tres años después, una selección de aquellas experiencias quedó reunida en Siete Murales, un libro publicado en 2016 que incorporó ensayos y miradas provenientes del arte, la antropología y el urbanismo. La publicación recibió el Sello de Buen Diseño Argentino y fue donada a museos y bibliotecas de distintos países.

Con el tiempo, aquella experiencia de muralismo se convirtió en Umbral Cultura, una plataforma que amplió sus actividades hacia las exhibiciones, las publicaciones, los documentales y los encuentros culturales. Actualmente reúne más de 40 paredes intervenidas en todo el país y más de 50 artistas convocados. Bajo la dirección de Anahí Traba y con Lucas Marín como curador general, el proyecto busca generar cruces entre el arte contemporáneo, los territorios y las comunidades, explorando las posibilidades de diálogo entre el mundo industrial y el cultural, el espacio privado y el público.

«Comenzó un diálogo distinto entre una organización —¡una empresa de maquinaria!— y la comunidad de la que forma parte», recuerda Traba sobre los primeros años de la iniciativa. Y agrega que la idea de contribuir colectivamente a construir un mundo mejor fue el punto de encuentro entre los participantes. «Siento que abrimos un camino que, como un río, tiene un cauce y vida propia».

Esa expansión también se manifestó fuera de Barracas. En 2026, Umbral presentó Sueño de Agua en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, con curaduría de Lucas Marín. La exposición reunió pinturas, dibujos, esculturas, textiles, instalaciones, intervenciones murales, videos y performances de ocho artistas argentinos y chilenos: Ana Benedetti, Valeria Conte Mac Donell, Sebastián Daels, Martín Florio, Nadia Guthmann, Julián Manzelli, Jorge Pomar y Paula Tikay. La muestra fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la provincia.

La continuidad de esa experiencia tendrá un nuevo capítulo en abril de 2027, cuando se inaugure Sueño de Huellas en el Museo de Bellas Artes de Salta Lola Mora. Allí, Nadia Guthmann presentará cuatro esculturas en los jardines del museo, mientras que Mart Aire y Tatu Daels realizarán conjuntamente un mural en las paredes del edificio.

A la vez, Umbral incorporó este año Obra y Camino, una serie de microdocumentales de hasta quince minutos dedicada a reconstruir las historias de artistas y creadores a través de sus propias voces. Dirigidos por Elías Díaz y Lucas Marín, los primeros episodios están protagonizados por Fabiana Barreda, Jorge Pomar, Mart Aire, Daniela Fiorentino y Tec Fase. La propuesta busca correr la mirada de la obra terminada para detenerse en los procesos, los aprendizajes, las referencias y los encuentros que hacen posible cada recorrido creativo.

Entre las paredes de Barracas y las salas de los museos, Umbral Cultura sostiene una misma pregunta acerca del lugar que puede ocupar el arte en la vida cotidiana. Los nuevos murales de Pomar, Mart Aire y Tatu Daels prolongan esa búsqueda y suman otras formas de mirar un barrio que, poco a poco, convirtió sus fachadas en parte de su identidad. Porque, como propone la plataforma, atravesar un umbral también significa disponerse a mirar de otro modo.