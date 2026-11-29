De todas las respuestas posibles, la que mejor le cuadra a Editorial Perfil es la de que esta profesión sirve para incomodar al poder de turno. Ayer, hoy y siempre.Publicar lo que el poder no quiere que se publique y, en ocasiones, hasta lo que la propia audiencia preferiría no saber.

Hay otras profesiones que, por el contrario, sirven para acompañar a los gobiernos y lo hacen honestamente.

También hay empresas de medios y periodistas que asumen esa misma función de acompañamiento de los gobiernos de turno. Con la certeza de que confrontar con el poder tiene más costos que no hacerlo.

Nunca más ajustado a “Noticias” que la consigna periodística de incomodar al poder…

50 años de Noticias. La revista Noticias acaba de celebrar sus 50 años desde que se fundó con el nombre de La Semana y luego, en 1989, pasó a llamarse Noticias de la Semana. Fue el primer medio de esta editorial, el cual en su etapa inicial adscribía al género de revista de actualidad y que, ya con su nombre definitivo, se convirtió en newsmagazine.

Nunca más ajustado a Noticias que la consigna de “incomodar al poder”. Y nunca más evidentes los costos que una empresa y sus periodistas deben pagar por entender de este modo a la profesión.

La detención en un centro clandestino de su fundador y constantes secuestros de sus ediciones durante la dictadura. Atentados con bombas, disparos a sus periodistas y acoso judicial durante el menemismo. Persecución económica y discriminación con la publicidad oficial durante el kirchnerismo y en la actualidad. Y el irreparable asesinato de su fotógrafo José Luis Cabezas, del que el próximo 25 de enero se cumplirán 30 años.

La presión de un gobierno sobre los ciudadanos puede resultar insoportable. En la Argentina, quien maneja el Poder Ejecutivo suele controlar o tener influencia decisiva sobre los otros dos poderes. Además de manejar las fuerzas armadas y de seguridad, los servicios de Inteligencia, los agentes impositivos y a todos los medios y periodistas acompañantes que hacen las veces de fuerza de choque comunicacional.

Un gobierno que quiere hacer daño lo puede hacer y sus víctimas enfrentan una pelea desigual. Porque mientras ese gobierno tenga poder también tendrá la seguridad de que la mayoría de los jueces, fiscales, funcionarios y legisladores no se atreverán a involucrarse de verdad en los reclamos de quienes buscan defenderse de sus represalias.

Hoy, como en el pasado, esa combinación de violencia gubernamental y orfandad institucional genera temor en empresarios, gobernadores, políticos y en el periodismo en general.

A veces, los acompañantes disciplinados del poder no aplauden solo para obtener beneficios, sino por miedo al castigo que recibirían si son críticos.

En estos niveles, el miedo no atenúa la cobardía, pero la explica en parte.

Para esto sirve. La directora de Noticias, Alejandra Daiha, se preguntó en su discurso en la Legislatura porteña si el periodismo sigue teniendo sentido. Su respuesta es que los ataques del Presidente hacia los periodistas explican, en sí mismo, por qué es necesario: “Es el periodismo profesional el que saca al poder de su zona de confort”.

Sin ese periodismo que practica la revista, quizás nadie hubiera conocido la cara de Alfredo Astiz en plena dictadura. Como tampoco los informes que anticiparon la derrota en Malvinas cuando el país celebraba por anticipado el triunfo bélico sobre los ingleses. Sin esa vocación por develar lo que los gobiernos no quieren que se sepa, ¿cuánto tiempo más hubiera tardado la sociedad en conocer la corrupción menemista que, durante años, solo parecía existir para Noticias y el diario Página/12 de Jorge Lanata? Lo mismo que cuando comenzó a revelar casi en soledad que el gobierno de Néstor Kirchner, que venía a transparentar la política, en realidad escondía zonas de profunda corrupción. Sin Noticias, probablemente hubiera quedado oculta la intimidad de la primera presidencia mesiánica de la Argentina y las creencias esotéricas de dos hermanos que gobiernan según los mensajes que creen recibir de Dios a través de un perro muerto en 2017 y que el Presidente percibe que está vivo en Olivos. Por Noticias se conocieron hace tres semanas las cuentas que no cierran de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Este último es un ejemplo de tantas investigaciones que al principio son silenciadas y que después, cuando el poder pierde sus dotes extorsivas, terminan explotando en los demás medios.

… Y nunca más evidentes los costos que una empresa y sus periodistas deben pagar por ello

La pregunta de fondo. La pregunta inicial de para qué sirve el periodismo en una época en la que el jefe de Estado insta explícita y repetidamente a odiar a los periodistas, encierra otro interrogante más profundo y doloroso.

Qué pasaría si los medios y periodistas, en todo tiempo y lugar y más allá de sus legítimos miedos y conveniencias, tuvieran siempre ante los poderes de turno una actitud crítica. Crítica no como sinónimo de oposición, sino en el sentido kantiano de intentar conocer y entender lo que pasa para contarlo.

Hace 30 años, en la edición de Noticias posterior al asesinato de su fotógrafo, Jorge Fontevecchia escribió un texto en el que se planteaba eso. ¿Qué hubiera pasado si en 1991, cuando la revista publicó la primera investigación sobre el emporio Yabrán (sus negocios con gobiernos militares, radicales y peronistas, y sus vínculos con famosos periodistas y con la cúpula eclesiástica), otros medios se hubieran hecho rápido eco de aquella nota y la hubieran profundizado con más investigaciones?

El fundador de la revista se preguntó: si esa reacción mediática hubiera existido, ¿Cabezas estaría vivo?

“No se olviden de Cabezas. Pero no se olviden de por qué lo asesinaron. No se olviden de reclamarles a los diarios coraje para comprometerse con los temas difíciles en el momento en que ocurren y no después. No se olviden de que los gobernantes deben ser eficientes sin hacer trampas. No se olviden de que la corrupción genera mafias. Entonces sí, Cabezas no será olvidado”, concluía Fontevecchia en la recordada edición de tapa negra publicada en enero de 1997.

Pasado y futuro. Tres décadas después de aquel horror, Gladys Cabezas recibió una de las diez distinciones que entregó la revista en su aniversario. Al hacerlo, recordó conmovida que días atrás el Presidente había instado a arrojar a la hoguera a los periodistas. Justo en un país en el que de esa forma mataron a su hermano. Otro de los distinguidos fue Pablo Grillo, el fotógrafo que hace dos años recibió un balazo en la cabeza mientras cubría una movilización.

El Gobierno intenta igualar la libertad de expresión de los periodistas y reporteros gráficos con la de un presidente que insulta y amenaza utilizando todos los resortes del Estado.

Cuando lo hace (además de promover posibles delitos que la Justicia investigará cuando los Milei se conviertan en meros chivos expiatorios), lo que hace es responder a la pregunta del principio. Porque para eso sirve el periodismo. Para exponer lo que un gobierno es en lugar de contar lo que un gobierno quiere parecer.

“El espíritu de Noticias es el espíritu de Perfil –dijo Fontevecchia en su discurso de esta semana en la Legislatura–. 50 años después seguimos pensando en la próxima nota, en la próxima tapa. Contando la historia, pero siendo parte de ella. El pasado nos acredita, pero el futuro nos compromete”.