Marcelo Longobardi siempre recuerda una frase atribuida al gran publicista británico David Ogilvy: «Cuando no tenga una buena respuesta, confunda la pregunta». Describe una estrategia de manipulación discursiva: quien no puede responder intenta modificar los términos de la discusión para no quedar expuesto. En lugar de reconocer un error o asumir una responsabilidad, el interlocutor cambia el eje, descalifica a quien pregunta, responde otra cosa o traslada la culpa hacia terceros.

Y, en la semana que terminó, Luis “Toto” Caputo hizo uso y abuso del concepto. Fue cuando agitó a destajo la idea de que los males de las finanzas –el dólar se escapó a nuevos niveles de equilibrio, el riesgo país se estacionó por arriba de los 1.100 puntos y se confirmó que entre el segundo y el tercer trimestre la Argentina entró en recesión– se deben al temor a un eventual regreso del kirchnerismo (o similar) ante una derrota del oficialismo en las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

El ministro de Economía no dio mayores explicaciones sobre por qué la economía real no reacciona y se mantiene planchada desde el primer trimestre del año (como mínimo). Por qué hay sectores perdedores como el comercio, la construcción y, fundamentalmente, la industria manufacturera desde el primer día de aplicación del modelo actual. Por qué, luego de defender a rajatabla un esquema de dólar planchado, el nuevo esquema cambiario aceptó que la divisa navegue por arriba de los 1.600 pesos, algo que, por otro lado, para muchos actores de la economía criolla no es una mala noticia. No siempre en una sola semana se encabritan a la vez los bonos, el dólar y la economía real. Lo sabe Caputo, que algo de experiencia tiene.

El ministro viene insistiendo con este argumento desde comienzos de octubre. El 16 de noviembre reconoció que no se había cumplido su pronóstico de abril, cuando anunció que el país entraría en los mejores 18 meses de las últimas décadas, y culpó al contexto internacional y a la incertidumbre política doméstica. Volvió sobre el tema el miércoles 25, un día después de que el INDEC difundiera los datos que mostraron dos trimestres consecutivos de contracción. En declaraciones a A24, sostuvo que la definición de recesión técnica era prácticamente arbitraria y resumió su posición con una frase: “El riesgo país sube no porque esté Milei en el Gobierno, sino por el temor a que no esté”.

Si el deterioro de las variables económicas y financieras responde al temor de que el oficialismo pierda las próximas elecciones, ¿hasta qué punto ese mismo deterioro puede convertirse en un condicionante de las posibilidades electorales del Gobierno? Las expectativas políticas influyen sobre la economía, pero los resultados económicos también influyen sobre el voto.

La historia ofrece algunos antecedentes. Desde el retorno de la democracia, solo dos presidentes lograron su reelección: Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. A ellos puede sumarse Néstor Kirchner, que garantizó su continuidad con la candidatura de su esposa. Los tres llegaron después de períodos de fuerte expansión económica. También apelaron al temor de regresar al pasado, pero esas advertencias estaban acompañadas por años de mejoras tangibles. La estabilidad no era exclusivamente una promesa electoral: constituía una experiencia concreta.

Caputo tiene argumentos financieros para sostener que la incertidumbre electoral perjudica al mercado argentino. Quien compra un bono que vence en 2030 debe evaluar qué harán los próximos gobiernos. El problema aparece cuando se pretende convertir esa variable en la explicación predominante de todas las dificultades. El riesgo país también depende de las reservas, la capacidad de refinanciar vencimientos y las perspectivas de crecimiento. El ministro mencionó incluso que hay créditos aprobados por $100.000 millones en el BICE que algunas empresas no toman por la incertidumbre política. Es su interpretación; también pesan el costo del crédito, las perspectivas de ventas y la capacidad de repago.

El Gobierno puede exhibir la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, el superávit comercial y las inversiones en minería, petróleo y gas. En contrapartida, sufren la industria, el comercio y el empleo formal, y el financiamiento soberano se encarece. No todos estos fenómenos pueden explicarse por una única causa.

La frase atribuida a Ogilvy obliga a distinguir entre explicaciones sobre el futuro y respuestas para el presente. Un regreso del kirchnerismo pertenece a la incertidumbre electoral; el consumo, los salarios, el empleo y la producción, a los resultados mensurables. Los antecedentes de Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández muestran que la economía puede ser un activo electoral decisivo, aunque no el único, y advierten que, cuando el viento viene de cola, no es necesario agitar fantasmas de retornos demoníacos. Hacia octubre de 2027, la discusión es cuánto pesarán las advertencias sobre el pasado frente a la experiencia económica cotidiana. Y cuánto de la incertidumbre que hoy preocupa a Caputo podrá reducirse con resultados del propio programa.

Reelecciones con viento de cola



El 14 de mayo de 1995, Carlos Menem consiguió su reelección con el 49,94% de los votos, contra el 29,30% de José Octavio Bordón. La convertibilidad había quebrado la hiperinflación y la economía creció 9,1% en 1991, 7,9% en 1992, 8,2% en 1993 y 5,8% en 1994: más de 34% acumulado. Llegó a las urnas aun con el efecto Tequila, la salida de capitales y el desempleo en alza, que terminaría con una caída del PBI de 2,8% en 1995. Néstor Kirchner asumió en 2003 con apenas el 22,25% de los votos, tras la renuncia de Menem al balotaje, pero el PBI creció 8,8% ese año, 9% en 2004 y 8,9% en 2005. Con una expansión de 8% en 2006 y de 9% en 2007, Cristina Fernández de Kirchner ganó el 28 de octubre de 2007 con el 45,28%, contra el 23,05% de Elisa Carrió. Y el 23 de octubre de 2011, tras un crecimiento de alrededor de 10,1% en 2010 y de 6% en 2011, obtuvo su reelección con el 54,11%, contra el 16,81% de Hermes Binner.