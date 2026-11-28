La economía argentina vuelve a mostrar los límites del modelo de Milei. La caída de la actividad, el deterioro del empleo y la contracción del consumo conviven con el dinamismo de sectores exportadores, financieros y extractivos. No todos pierden con la recesión “técnica”: detrás del ajuste hay una redistribución de ingresos y oportunidades con ganadores bastante definidos.

La recesión “técnica” tiene una particularidad que el discurso económico del Gobierno procura disimular: no todos la padecen de la misma manera. Para millones de argentinos significa menos salarios, menos trabajo, comercios que cierran y familias que postergan consumos elementales. Para determinados sectores empresarios, en cambio, representa una oportunidad para ampliar rentabilidades y consolidar un modelo de acumulación basado en la exportación de recursos naturales y la valorización financiera.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una recuperación del 1,1% respecto de agosto. Sin embargo, ese movimiento mensual no revierte el deterioro acumulado. La contracción del segundo trimestre y las estimaciones de una nueva caída para el tercero muestran las dificultades de la economía real para recuperar dinamismo.

Pero lo importante no es solamente cuánto cae la economía, sino qué actividades retroceden y cuáles crecen. Allí aparece la verdadera arquitectura del modelo.

El agro, la minería, los hidrocarburos y determinados sectores financieros y exportadores encuentran oportunidades en la demanda externa, la explotación de recursos naturales y la circulación de capitales. En la otra vereda están la industria, la construcción, el comercio y las pequeñas y medianas empresas, cuya supervivencia depende de los salarios, el crédito y el mercado interno.

Cuando cae el ingreso popular, retroceden las ventas. Cuando se paraliza la obra pública, se contrae la construcción. Y cuando las importaciones compiten con una producción local debilitada, las fábricas pierden mercado.

Lo importante no es solamente cuánto cae la economía, sino qué actividades retroceden y cuáles crecen



La utilización de la capacidad instalada industrial, ubicada en torno del 60,1%, expresa esa realidad. En la industria metalmecánica desciende al 40,5%; en textiles, al 44,1%; y en automotores, al 49,5%. Detrás de esos porcentajes hay máquinas detenidas, turnos suspendidos y trabajadores que pierden sus empleos.

El ajuste tampoco es una abstracción estadística. La pérdida de aproximadamente 337.000 puestos de trabajo asalariado registrado entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el deterioro salarial y una informalidad del 44,2% muestran quiénes están pagando el costo de la transformación económica.

El Gobierno presenta la reducción del gasto, la desregulación y la apertura económica como condiciones necesarias para liberar las fuerzas productivas. Pero: ¿qué fuerzas productivas se liberan y quiénes están en condiciones de aprovecharlas?

Una economía sin demanda suficiente, con crédito inaccesible para las pequeñas empresas y una industria sometida a una competencia desigual no necesariamente construye una nueva etapa de desarrollo. Puede estar desarmando capacidades productivas para sustituirlas por una estructura más concentrada y dependiente.

El modelo no elimina la intervención estatal: modifica sus destinatarios. El Estado se retira de funciones de protección social, inversión pública y sostenimiento de la actividad, mientras mantiene mecanismos de promoción para sectores estratégicos del capital. El RIGI y los incentivos a las grandes inversiones expresan esa selección.

No estamos ante una recesión “técnica” que golpea por igual a toda la sociedad. Estamos ante una reorganización económica en la que algunos sectores acumulan oportunidades mientras otros absorben los costos: trabajadores que pierden ingresos y empleos, jubilados que ven deteriorados sus haberes, pequeñas empresas que pierden ventas e industrias que resignan mercados.

La promesa oficial sostiene que el sacrificio de hoy será el crecimiento de mañana. Pero queda una pregunta: ¿quiénes se beneficiarán? En una economía más primarizada como la que vemos, con menor densidad industrial, empleo precario y mayor concentración de la riqueza, el crecimiento eventual no necesariamente se traducirá en bienestar colectivo.

La recesión no es solamente una cuestión de números negativos. Es una disputa por la distribución del ingreso, el destino de la producción y el lugar que ocuparán los distintos sectores sociales en la Argentina que se está construyendo, estimados lectores de PERFIL.

*Director de Consultora Equis.