Quien asuma el 10 de diciembre de 2027, aun si fuera Javier Milei, no podrá continuar con esta política económica. Quedó demostrado solo con Vaca Muerta y la minería no alcanza. Hay un consenso entre la mayoría de los economistas que la política cambiaria es uno de los principales errores del Gobierno. Y en gran medida la sobreapreciación del peso es resultado del error anterior: haber creído que con Vaca Muerta y la minería alcanzaba.

Quien asuma dentro de un año lo primero que tendrá que corregir es el precio del dólar si ya no lo hubiera hecho totalmente el mercado por las malas durante las turbulencias cambiarias electorales de aparecer el peronismo como favorito. El valor del dólar oficial descontando la inflación es hoy la mitad de cuando Milei asumió y devaluó en diciembre de 2023, que fue el equivalente a 3.000 peso actuales.

Y aun si el Gobierno dejase que el precio del dólar llegara al techo de la banda actual cercano a dos mil pesos ($1.985), sería un 24% más caro que el de hoy de $1.602 y faltaría otro 50% adicional para aquel valor de cuando Milei asumió, que curiosamente coincidió con el valor del dólar de cuando Lavagna fue ministro de Economía: 3.000 pesos de hoy.

Quizás el plan económico de un gobierno peronista que pudiese sustituir a Milei se inspire en aquel de Roberto Lavagna que hizo del dólar alto una herramienta virtuosa de desarrollo económico en la misma época que en Brasil asumía Lula.

Milei realiza una estabilización regresiva que terminará desestabilizándose

Los partidarios de Lula durante esta campaña de 2026 cantaron “Lula-lá”, que significa literalmente “Lula allá”, “Lula en la Presidencia” o “Lula en el Palacio del Planalto”. El adverbio portugués “lá” significa “allá” y, en este caso, alude al lugar al que los militantes quieren llevar a su candidato: la Presidencia de Brasil. Pero la expresión tiene una historia política y emocional mucho más profunda que se remonta a la campaña de 1989 para las primeras elecciones presidenciales directas después de la dictadura militar. La expresión fue creada por el publicitario Paulo de Tarso Santos y el músico Hilton Acioli la convirtió en una canción electoral titulada Sem medo de ser feliz (Sin miedo a ser feliz), que terminó convirtiéndose en una suerte de himno del lulismo. La canción fue interpretada por artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil y volvió a grabarse con una nueva generación de músicos brasileños en 2002, el año previo a que finalmente Lula asumiera por primera vez la presidencia y meses antes en la Argentina Lavagna el Ministerio de Economía.

Y la asociación de Lula con Lavagna del título de esta columna, en lugar del “Lula-lá” “Lula-Lav”, parte de las similitudes de la situación que enfrentaría un gobierno peronista que le tocara asumir después de cuatro años de Milei donde la tendencia fue (es) el dólar barato como en el fin de la Convertibilidad, en 2001 algo más bajo pero comparable al actual: a valor de hoy $1.302. En aquel 2002 el problema de cambio de régimen fueron las empresas públicas privatizadas, en 2027 serían las negociaciones de las empresas favorecidas con el RIGI. En ambos casos reorientando la parte positiva del ciclo anterior, las inversiones privadas en los 90 y las promesas de inversión con el RIGI.

Y también las similitudes de aquella Argentina post - Convertibilidad con el escenario comparable que enfrentó Lula al asumir por primera vez la presidencia en 2002, cuando en Brasil el dólar duplicó su valor y el riesgo país se multiplicó por tres frente al temor que significaba un gobierno del Partido de los Trabajadores. Aquella vez Lula calmó a los mercados, además de prometer aumentar el superávit fiscal, nombrando al frente del Banco Central al banquero más prestigioso del momento: Henrique Meirelles, presidente mundial del Banco de Boston.

Y ayer, en un reportaje publicado por Folha de Sao Paulo, Henrique Meirelles declaró que ve similitudes entre su propia invitación para presidir el Banco Central hace más de dos décadas y el nombramiento que acaba de hacer Lula del presidente del segundo mayor banco privado de Brasil: Bradesco, Carlos Trabuco Cappi, como ministro de Economía.

Para dar una dimensión de Bradesco en 2016 compró al HSBC local por 5.200 millones de dólares y el total de sus activos es el doble de la suma de todos los activos de los bancos argentinos sumados. Carlos Trabuco Cappi no solo preside Bradesco sino también la Federación de Bancos Brasileños, pero detrás de su figura se esconde una historia personal sorprendente: su padre era camionero y su madre empleada doméstica, cuando era aún un niño de 12 años de edad, debió salir a trabajar en la calle. Eso no le impidió ingresar en la exigente Universidad de San Pablo (la célebre USP), donde se graduó en Filosofía y luego en Psicosociología. Ese origen humilde fue lo que selló, hace tiempo, la empatía entre el banquero y Lula.

En un reportaje también en Folha de Sao Paulo Trabuco Cappi defendió los tres pilares macroeconómicos: dólar flotante, metas de inflación y responsabilidad fiscal. Agregó que el crecimiento económico es imprescindible para reducir la desigualdad respetando siempre los límites de la sustentabilidad económica.

Velocidad negativa. Cada día queda más claro que no hay una economía a dos velocidades, que es cuando algunos sectores crecen más u otro menos, sino una economía a velocidad negativa porque muchos sectores decrecen. El próximo ciclo económico argentino no necesariamente deberá construirse negando todo lo que hizo Milei, sino cambiando la relación jerárquica entre los objetivos de la política económica: equilibrio fiscal como patrimonio y no como ideología. Corrigiendo el error de padecer la enfermedad holandesa (sobre valuación de la moneda local por boom exportador) mucho antes de que Vaca Muerta y sobre todo la minería logren llegar a su madurez en 2030.

La diferencia entre el RIGI de Milei y un tipo de cambio competitivo de Lavagna es que el primero produce solo incentivos selectivos y el segundo incentivos transversales, el primero solo para grandes proyectos y el segundo para empresas de diferentes tamaños. Pero no son necesariamente instrumentos incompatibles.

Con Lavagna el superávit fiscal de 0,6% del PBI en 2002 pasó al 5,1% en 2004 y la inversión del 12% del PBI en 2002 pasó al 19% en 2004: la diferencia entre el superávit fiscal conseguido mediante la contracción del gasto y el superávit fiscal consolidado mediante la expansión de la economía.

Milei realiza una estabilización regresiva que terminará desestabilizándose. La diferencia no está solamente en alcanzar el equilibrio fiscal, sino en la dinámica económica que permite sostenerlo.