San Pablo, Brasil — “Lula le hizo jaque mate a la extrema derecha”, dijo anoche un columnista de la TV Globo News. La frase, que luego se habría de popularizar rápidamente, se refería a la noticia que trascendió pasadas las 21 horas: el banquero Luiz Carlos Trabuco, que hasta ahora se desempeñaba como presidente del directorio del Bradesco, será el ministro de Economía de Brasil, a partir del 5 de enero de 2027. El presidente Lula da Silva finalmente consiguió convencerlo para que lo acompañe, en su cuarta y última etapa de gobierno, que concluye el 31 de diciembre de 2030.

Ya nadie duda de que la presencia de Trabuco en el gabinete ministerial destraba la guerra política en curso. El bolsonarismo estaba en pleno proceso de elaboración de una suerte de golpe de Estado, sea a través de un impeachment contra el jefe de Estado y su vice, que habría de tener lugar el año próximo después de asumir el nuevo Congreso. Con importante presencia del Partido Liberal (PL) y el apoyo “furibundo” de los mercados bursátil y de cambio, apostaban al desplazamiento rápido del líder brasileño.

Pero esa expectativa de conquistar el poder por otros medios que no son los electorales se derrumbó a un mes de la segunda vuelta que dio la victoria a la fórmula de centro izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva-Geraldo Alckmin. El proyecto de inviabilizar el gobierno, como ocurrió en 2016 con la ex presidenta Dilma Rousseff, ya no cuenta con el respaldo del establishment y menos aún de los partidos del llamado “Centrón”. Sin una alianza con estas agrupaciones, al PL no le alcanza la cantidad de diputados y senadores necesarios para imponer sus planes.

Una vez frenado ese “alocado” propósito de los Bolsonaro —tanto del padre Jair como de los hijos Flávio (ex candidato presidencial) y Eduardo—, la situación interna se estabilizó en menos de 24 horas, y Lula recuperó las condiciones necesarias para gobernar.

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Trabuco fue el CEO del banco Bradesco, el segundo mayor de Brasil, entre 2009 y 2018. En ese último año asumió la presidencia del Consejo de Administración de la entidad. El financista fue también titular de la Federación de Bancos Brasileños (FEBRABAN) y ahora participa del consejo directivo de esa institución.

Su historia personal es sorprendente: su padre era camionero y su madre empleada doméstica. Ingresó, con todo, a la Universidad de San Pablo (la célebre USP) donde se graduó en Filosofía. Ese origen humilde fue lo que selló, hace tiempo, la empatía entre el banquero y el presidente.

Desde luego, la noticia de su confirmación barrió, en menos de 24 horas, el vendaval que habían desatado los mercados locales después del triunfo de Lula en la segunda vuelta, el 25 de octubre pasado. El precio del dólar retrocedió de un máximo de 5,93 reales, cierre del último lunes, a una cotización de 5,57 reales.

Dentro del PT, el partido de gobierno, todavía se mantienen grandes dudas sobre la opción de Lula por Trabuco. Piensan que el banquero será un férreo ejecutor del recorte de los gastos, que según la ley votada por el Congreso debe rodear los 60.000 millones de reales, poco más de 10.000 millones de dólares. No contemplan, empero, el cariz desarrollista de este financista y sus coincidencias con el presidente sobre la necesidad de mantener y avanzar en las políticas sociales.

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