(Desde San Pablo)-Dentro del Partido de los Trabajadores, fundado por Lula da Silva en 1980, hay quienes confían a medias, o directamente desconfían, de las decisiones adoptadas por el presidente brasileño en vísperas de iniciar su cuarto mandato. Quizá por la historia del país, en este primer cuarto del siglo XXI, juzgan una “mala idea” pedirle a un banquero que comande el Ministerio de Hacienda. Y sin embargo, las opciones tomadas por el jefe de Estado siguen mostrándolo como un auténtico estratega.

No es casual su empecinamiento por colocar en el comando de Economía a Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente del directorio de Bradesco, el segundo mayor banco brasileño privado. De hecho, hoy estaban reunidos por la tarde para la decisión final. Si este hombre singular acepta, pasará a formar parte del gabinete que estrenará después del 5 de enero de 2027, cuando Lula asuma su cuarta y última etapa gubernamental.

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Trabuco fue el Ceo del Bradesco entre 2009 y 2018, año en que asumió la presidencia de su Consejo de Administración de la entidad bancaria. Fue también titular de la Federación de Bancos Brasileños (FEBRABAN) y ahora participa del consejo directivo de esa institución. Pero detrás de su figura se esconde una historia personal sorprendente: su padre era camionero y su madre empleada doméstica. Y cuando era aún un niño de 12 años de edad, debió salir a trabajar en la calle. Eso no le impidió ingresar en la Universidad de San Pablo (la célebre USP) donde se graduó en Filosofía. Ese origen humilde fue lo que selló, hace tiempo, la empatía entre el banquero y el presidente.

Desde luego, la noticia de su posible designación revirtió el vendaval desatado por los mercados bursátil y cambiario después del triunfo de Lula en la segunda vuelta, el 25 de octubre pasado. El índice Ibovespa ganó hoy impulso, y en 24 horas pasó de la pálida cifra de 164.000 puntos a la de 172.430 puntos. En cuanto al precio del dólar prácticamente se derrumbó de los 5,93 reales el lunes a 5,73 reales de ayer. Y la tendencia es a continuar el descenso.

Lo cierto es que Lula ya tiene una historia con sus opciones ministeriales ofrecidas al medio empresarial. Entre las primeras se contó la de Henrique Meirelles, el titular del Banco de Boston en Brasil, quien asumió el cargo de presidente del Banco Central. La segunda, también significativa, fue incorporar como ministro de Industria a Luiz Fernando Furlán, entonces ex titular de la empresa Sadia. Ni uno ni otro le fallaron. Una de las firmas nacionales que habría de adquirir resonancia internacional durante los gobiernos lulistas es la JBS. Su CEO, Joesley Batista, logró pegar el salto, al punto de ser la mayor industria frigorífica mundial. El empresario fue quien logró acercar a Lula con Donald Trump, en momentos de gran tensión entre la Casa Blanca y Brasilia. El industrial habló esta semana con Trabuco para convencerlo de hacerse cargo de la cartera de Hacienda.

MSS