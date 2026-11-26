El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno de Javier Milei no cuestiona el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque volvió a señalar cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso electoral. Sus declaraciones se dieron en medio de una nueva escalada de tensión diplomática entre ambos países, luego de que trascendiera que Brasil habría solicitado al embajador argentino, Julio Bitelli, que regrese de manera permanente.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el funcionario ratificó sus críticas al proceso electoral brasileño, pero descartó que la postura argentina implique desconocer el resultado. “Nosotros consideramos que hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas. Nadie está poniendo en duda los resultados, pero a los cinco minutos de terminar el comicio que se haga una orden de arresto por uno de los candidatos es algo que, por lo menos, en Argentina no estamos tan acostumbrados”, afirmó, en referencia a la situación de Flávio Bolsonaro.

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Javier Milei, Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro

La controversia se originó a partir de las declaraciones que Quirno realizó en el programa de Mirtha Legrand, donde sostuvo que hubo circunstancias que ponían en duda el proceso y remarcó que el reconocimiento del resultado corresponde al Tribunal Electoral brasileño. “Que nosotras digamos sí o no, no cambia el resultado de ninguna manera”, había señalado.

El deterioro de la relación bilateral también se refleja en la situación de los representantes diplomáticos. Bitelli fue designado en enero del 2023 y llamado a consultas en dos oportunidades, el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026, sin haber regresado desde entonces a la Argentina en el marco de su función. Desde el 6 de agosto, ambas embajadas funcionan con encargados de negocios.

En el informe de Gestión N° 146 presentado ante el Congreso, la Jefatura de Gabinete responsabilizó al Gobierno brasileño por la crisis y sostuvo que la degradación diplomática respondió a “una decisión unilateral del gobierno brasileño”.

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Quirno volvió a cuestionar la forma en que se manejó la situación y afirmó que la Argentina no recibió comunicación formal sobre las decisiones adoptadas por Brasilia. “Brasil retiró su embajador en julio de este año y solicitó que nosotros retiremos el nuestro también. El embajador Bitelli, que es el actual designado, todavía no ha regresado a la Argentina. Nosotros lo esperamos con los brazos abiertos”, sostuvo.

El canciller, sin embargo, señaló que el Gobierno no tomó medidas diplomáticas en respuesta y que busca evitar que las diferencias ideológicas entre Milei y Lula afecten el vínculo entre ambos países. “Nosotros respetamos todas las decisiones que haga Brasil. No quiere decir que las compartamos”, indicó.

“La relación no está en sus carriles normales cuando Brasil unilateralmente decide retirar los embajadores. No es una situación normal”, agregó.

Por otra parte, Quirno se refirió a la imagen de Lula junto al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que circuló en las últimas semanas. El funcionario recordó que la fotografía se difundió un día después de que Irán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como organización terrorista y sostuvo que la profundidad de la relación entre Brasil e Irán “genera preocupación”.

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En otro tramo de la entrevista, el canciller habló sobre el fallo que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar dará este sábado respecto de las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones petroleras en el Atlántico Sur vinculadas a Malvinas. Al respecto, explicó que “cualquier resultado del arbitraje y de la decisión de medidas provisionales no afecta la soberanía”.

Quirno también destacó lo que consideró un avance para la posición argentina en el ámbito internacional. “Por primera vez, dejamos asentado ante un tribunal internacional que existe una controversia entre Argentina y el Reino Unido sobre recursos del Atlántico”, afirmó, y señaló que Londres intentó minimizar e ignorar esa disputa durante décadas.

PC