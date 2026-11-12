RDC: Lula reivindicó el acuerdo nuclear con Irán y cuestionó las objeciones al programa de Teherán

Lula da Silva volvió a defender el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y recuperó el antecedente del acuerdo que Brasil y Turquía habían negociado con Teherán en 2010. El planteo surgió durante su encuentro con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en Antalya, en el marco de la COP 31, donde también se abordó la necesidad de alcanzar la paz, según explicó la corresponsal Eleonora Gosman.

En diálogo con Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Gosman repasó los principales puntos de la reunión y recordó que Brasil había impulsado junto con Turquía un entendimiento para que Irán pudiera transferir parte del uranio enriquecido que no utilizara en su programa nuclear. La conversación se produjo, además, en un contexto de tensión diplomática con la Argentina, luego de que el régimen iraní declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en reciprocidad a la decisión del Gobierno de incluir en esa categoría a la Guardia Revolucionaria iraní.

El antecedente de 2010 que Lula volvió a poner sobre la mesa

Según relató Gosman, Lula recordó el acuerdo alcanzado en 2010 entre Irán, Brasil y Turquía, durante su segundo mandato. La propuesta contemplaba que el uranio enriquecido que le sobrara a Teherán de su utilización con fines pacíficos pudiera ser transferido a Brasil o Turquía, como una forma de responder a las preocupaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní.

“Con lo cual, digamos, se resolvía parcialmente un problema, que era el uso por Irán de la energía nuclear en términos pacíficos”, explicó la corresponsal. El planteo de Lula, según las declaraciones oficiales que reconstruyó Gosman, apunta a sostener que Irán tiene derecho a utilizar la energía nuclear con fines civiles, por ejemplo, para el funcionamiento de centrales.

“Parece ser una excusa utilizada por Trump contra Irán”

Gosman también cuestionó que el desarrollo nuclear iraní sea presentado como un problema en sí mismo. “La excusa, perdón, pero para mí ya parece ser una excusa utilizada por los países, utilizada por Trump contra Irán, ¿no?”, planteó durante la conversación.

La periodista señaló que la energía nuclear y la producción de material nuclear existen en numerosos países, entre ellos Argentina y Brasil. La discusión, sostuvo, pasa por las sospechas sobre el destino que Irán le daría a su producción y por la posibilidad de que el material enriquecido se utilice para fabricar armamento.

En ese sentido, retomó el dato mencionado en las declaraciones oficiales sobre la acumulación iraní de uranio enriquecido: cerca de 440 kilogramos con un nivel de enriquecimiento del 60%. La cifra aparece entre los puntos centrales de la controversia.

La discusión sobre el futuro de la energía nuclear

Durante el intercambio, Gosman también se refirió a los cuestionamientos sobre el carácter limpio de la energía nuclear y a los problemas asociados con sus residuos. En su interpretación, el principal desafío está relacionado con la radiación que emiten esos materiales y no con el riesgo de que puedan explotar.

La corresponsal mencionó, además, la posibilidad de que las centrales de fusión nuclear representen un próximo avance energético y tecnológico. “Creo que va a ser el próximo paso y el próximo, yo diría, paso no solamente energético, sino también muy importante desde el punto de vista tecnológico”, sostuvo.