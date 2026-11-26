La posible designación de Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda de Brasil abrió una nueva disputa dentro del Partido de los Trabajadores (PT), entre los sectores más cercanos a la izquierda y el ala moderada que respalda la orientación económica de Lula da Silva. El debate excede el nombre del eventual funcionario y pone en discusión el rumbo fiscal del gobierno y su relación con el mercado financiero.

La periodista Eleonora Gosman analizó las diferencias internas del oficialismo brasileño y advirtió sobre los riesgos de profundizar las críticas a la conducción económica de Lula da Silva. Lo hizo en diálogo con Jorge Elías, durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, donde sostuvo que el PT es un partido de gobierno y debe asumir las responsabilidades de esa condición.

"Las Farías Lima nunca estará satisfecha con Lula"

Gosman recuperó una declaración de Gleisi Hoffmann, expresidenta del PT, quien cuestionó la idea de que el gobierno pueda conformar al establishment financiero. «Hagan lo que hagan, las Farías Lima nunca estarán satisfechas con el presidente Lula», resumió la periodista, en referencia a la avenida paulista donde se concentran las oficinas del poder económico brasileño.

Según explicó, ese sector mantiene una presión constante sobre el gobierno mediante «tensiones, fanfarronería y especulación». También recordó que el mercado financiero había reaccionado con fuerza después de las elecciones porque esperaba otro resultado y desconfiaba de la política fiscal que finalmente impulsó Lula.

La discusión se concentra ahora en la posible llegada de Trabuco al área económica. Lula buscaría un funcionario que no solo resulte confiable para los mercados, sino también para él mismo, debido a la relación de amistad que mantiene con el banquero.

El ajuste fiscal, en el centro de la interna

Los sectores más críticos del PT consideran que las demandas del establishment pueden llevar al gobierno por un camino contrario a su propio proyecto y a los intereses de la población. Para Gosman, sin embargo, las medidas de reducción del gasto deben analizarse en proporción al presupuesto: los recortes previstos rondan los 10.000 millones de dólares, frente a un presupuesto superior al billón de dólares.

La periodista también marcó una diferencia con el caso argentino: en Brasil, explicó, salud y educación tienen pisos presupuestarios establecidos por ley, por lo que esos recursos no pueden reducirse libremente. La discusión, entonces, no implica un recorte generalizado de todas las áreas del Estado.

La objeción más fuerte de la izquierda partidaria quedó expresada en una pregunta sobre el eventual ministro: «El Trabuco es un cuadro, pero ¿un cuadro para quién y de quién?». Para Gosman, esa frase sintetiza una disputa que volvió a dividir las aguas dentro del oficialismo.

La reacción de los mercados y el temor a una crisis política

Elías planteó que los gobiernos deben administrar las necesidades internas sin perder de vista la reacción de los mercados internacionales. Recordó una reflexión del expresidente Fernando Henrique Cardoso sobre cómo inversores jóvenes en Nueva York pueden evaluar en pocos segundos a los países emergentes y trasladar sus conclusiones a los mercados financieros.

Gosman coincidió con ese diagnóstico y mencionó la volatilidad cambiaria de los últimos días: señaló que el dólar había llegado a costar seis reales y luego había retrocedido a 5,70. «Te das cuenta de que es una lotería», afirmó.

La periodista también recordó que Lula ya había trabajado durante sus primeros gobiernos con un banquero al frente del Banco Central y que la experiencia había sido positiva. Por eso cuestionó que ahora se presente como un desastre cualquier acercamiento a figuras del sector financiero.

La reacción favorable de los mercados ante la decisión presidencial, señaló, contribuyó a tranquilizar un escenario que había llegado a generar temor por la posibilidad de una crisis política como la de 2023.