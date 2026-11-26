(Desde San Pablo) — “No es el sistema financiero el que me va a enseñar a gobernar el país”, declaró el presidente Lula da Silva sobre la elección de quiénes lo acompañarán en el gobierno, a partir de enero próximo. Sin dejar de ser firme su postura, eso no le impide poner al frente del Ministerio de Hacienda nada menos que a un banquero: se trata de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente del Consejo de Administración del Banco Bradesco, una institución financiera de primerísimo nivel.

Lula mantuvo una conversación con él, en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, el lunes pasado. Hoy, inclusive, Trabuco estuvo en una sesión de la Cámara de Diputados que recordó al fundador del Bradesco, Amador Aguiar. Cuando salió del plenario los legisladores se despidieron del financista llamándolo de Ministro. El banquero, hace 10 días, se había encontrado con el ex ministro de Hacienda Fernando Haddad en San Pablo. Y la semana pasada, antes de la cita con el presidente brasileño, Trabuco fue a la sede del Partido de los Trabajadores en Brasilia, donde se entrevistó con el titular de la organización Edinho Silva.

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Sus citas en la capital del país no terminaron por allí. Ahora se sabe que hace exactamente una semana mantuvo una conferencia con Aloizio Mercadante, titular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, además de antiguo miembro de la dirección del PT.

Al retirarse del Congreso, los periodistas lo asediaron con la pregunta de si aceptará el cargo como ministro económico. Trabuco sonrió, sin responder al interrogante. Esta designación, que en el mercado financiero dan como hecho, recuerda la época de los primeros gobiernos de Lula.

En 2003 resolvió nombrar a Henrique Meirelles como presidente del Banco Central; era una figura muy conocida en los medios por haber presidido el Banco de Boston en Brasil. Por aquella época había grandes dudas sobre este nombramiento, especialmente en el PT que recién se inauguraba como partido del gobierno. El tiempo demostró que la resolución del líder brasileño fue acertada, ya que Meirelles fue impecable en su conducción del BCB. Esta vez, según fuentes del área económica y cercana al presidente, Trabuco es el "nombre soñado" por Lula para asumir el comando de Hacienda.

El establishment financiero de Brasil reaccionó rápido ante la noticia. Y el real, que se había convertido en la moneda más devaluada en los últimos tiempos, al pasar de 5,20 por dólar a casi 6, retomó su tendencia a la normalización. En cuanto al mercado bursátil mostró un repunte significativo, al llegar a los 166.507 puntos.

El respaldo de los bancos brasileños al Gobierno de Lula

En la lista de futuros ministros del área económica figuran otros nombres, aunque sin definirse aún los cargos. En ese listado está el vicepresidente Geraldo Alckmin, pero según dicen en el Palacio del Planalto, Lula reserva su figura para ponerlo al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

En Brasilia se afirma que Trabuco mantiene desde hace tiempo una excelente relación con Lula. Y todo indica que comparte el eje de las preocupaciones del jefe de Estado. Defiende, entre otras cosas, que es preciso bajar la tasa de interés, hoy entre las más altas del mundo. Con esto, el Ceo de Bradesco considera factible reducir el costo de producción del país. Entiende además que para eso también es preciso desarrollar la logística, es decir, obras públicas que garanticen llegar, por tren y por rutas, a todo Brasil. El presidente Lula despertó expectativas de que dará a conocer los nombres de los ministros ya la semana próxima.

MSS