(Desde San Pablo).- Después de varios días de furia descontrolada, el mercado financiero en Brasil abrió hoy con una clara tendencia a normalizarse. Hasta ayer la caída del real frente al dólar parecía irreversible, pero la aprobación por el Congreso del paquete de ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Lula da Silva, con cortes de gastos por 9.000 millones de dólares, calmó el malhumor de los inversores. El proyecto de ley, que ya había pasado con éxito por el Senado, fue aprobado ayer por una amplia mayoría de 353 diputados, cuando apenas era suficiente el voto de 257 legisladores. Aunque sin manifestar alegría, en el Palacio del Planalto ministros y presidente pudieron respirar tranquilos.

Este resultado se entiende por dos razones: la primera es, sin duda, el impacto del fuerte apoyo parlamentario que ayer obtuvo Lula da Silva; pero la segunda, y no menos importante, fue el respaldo directo de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) a la ley presentada por el Ejecutivo.

El lunes, la apertura de los mercados nacionales fue tensa en extremo, un temor motivado además por la fuerte caída de las acciones tecnológicas en Nueva York del viernes pasado. Ayer, sin embargo, en Nueva York el inicio contrastó notablemente con la turbulenta jornada en Brasil, cuando el dólar subió un 1,2%, alcanzando su máximo diario al punto de superar brevemente la marca de los R$6.

El Congreso de Brasil aprobó por 353 votos el paquete de ajuste fiscal | Crédito: Archivo

En una entrevista, el flamante presidente de la Federación de Bancos, Leandro Vilain, fue incisivo al señalar: “Yo restaría importancia al tema del mercado justo después de la segunda vuelta”; se refería a la revuelta de los inversores que, decepcionados con la victoria de Lula sobre el preferido por ellos, Flávio Bolsonaro, habían comenzado una suerte de rebelión, con opiniones muy negativas. Para el titular de FEBRABAN, “la volatilidad es natural en ese momento. Así que no miraría a corto plazo. Lo más importante es observar las tendencias. El dólar ha subido mucho. Personalmente, creo que volverá a bajar”. Todo ocurrió como había pronosticado el banquero brasileño: las tasas de interés a futuro cerraron a la baja; y el precio del dólar, que había superado los 6 reales, comenzó rápidamente a descender, al punto que este mediodía marcaba 5,83. Según señaló Vilain: “Creo que volverá a bajar; pero la pregunta es a qué nivel. Si llega a R$ 5,30, eso es razonable; pero si queda en R$ 5,60, ahí es otra cosa”.

Vilain sostiene que el equilibrio fiscal es una necesidad obvia. “El país –dice-- necesita controlar el gasto, incluso para asegurar la continuidad de los programas sociales. Nadie aboga por el fin de esos programas”.

El banquero aclaró durante la entrevista del diario Valor: “No soy economista, pero he visto a varios economistas muy respetados decir que no es suficiente. Creo que si logramos cortar los R$60 mil millones, incluso R$50 mil millones, ese será un buen comienzo. Lo que no puede suceder es que los R$60 mil millones disminuyan y se conviertan en R$20 mil millones”. El llamado “Plan Moretti” de recorte de gastos, diseñado por el actual ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, prevé además complementarse con una mayor recaudación.

La cotización del dólar frente al real brasileño mostró fuertes fluctuaciones | Crédito: Archivo

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Desde luego, no es el único problema a enfrentar por el gobierno. Está pendiente aún la solución para las familias y empresas fuertemente endeudadas. Y las expectativas económicas para 2027, al menos en el primer semestre, distan de brillar. “Seguirán complicando el escenario las altas tasas de morosidad de las familias endeudadas”.