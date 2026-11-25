Javier Milei confirmó que viajará a Montevideo para participar el próximo 4 de diciembre de la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, donde volverá a coincidir con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Será el primer cara a cara entre ambos desde el balotaje del 25 de octubre en Brasil, y llega en el peor momento de la relación bilateral. En esa cita, además, la Argentina asumirá la presidencia pro tempore del bloque. Por otro lado, este miércoles el mandatario viaja a Paraguay para encontrarse con el nuevo presidente, Pedro Alliana.

El encuentro se dará días después de que Brasil confirmara que no repondrá a su embajador en Buenos Aires. Julio Bitelli, llamado a consultas en julio, no volverá a cumplir funciones en la Argentina, y la representación seguirá a cargo de un encargado de negocios. La degradación del vínculo se había formalizado en agosto, cuando Itamaraty suspendió el regreso del diplomático tras los reiterados insultos de Milei a Lula, a quien llamó "ladrón" en un acto de apoyo a Flávio Bolsonaro en San Pablo.

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El efecto Quirno

La frutilla del postre en la crisis diplomática fueron las declaraciones del canciller Pablo Quirno en La noche de Mirtha, el programa que conduce Juana Viale en El Trece. Le preguntaron por qué el Gobierno no saludó a Lula tras su triunfo en segunda vuelta. El ministro respondió que hubo "situaciones dentro del proceso electoral" que ponían en duda el resultado y deslizó que quien reconoce la elección es el Tribunal Electoral brasileño. También dijo que los dichos de Milei sobre Lula eran "calificativos" y no insultos.

Las explicaciones cayeron mal en Itamaraty. Según trascendió en Brasilia, pesaron para que el Planalto no revisara su postura, y Lula no invitaría a Milei a su asunción del 5 de enero. Después del balotaje, el vocero presidencial Adrián Ravier se había limitado a decir que el Gobierno "tomó nota" del resultado.

Por ahora, la Cancillería argentina no tiene previsto emitir ningún comunicado sobre la decisión formal de Brasil. En la Casa Rosada desligaron responsabilidades e insistieron en que la rebaja del vínculo fue una determinación unilateral de Brasilia. Es la misma línea del informe de gestión que Diego Santilli presenta este miércoles en el Senado. El documento remarca que la Argentina no tomó medidas de reciprocidad y que recibirá al embajador cuando Brasil decida enviarlo.

Un bloque a la medida de las afinidades

La relación de Milei con el Mercosur tampoco es sencilla. En la última cumbre que encabezó en Buenos Aires dijo que al bloque "de mercado y de común, le quedó cada vez menos", y en Foz de Iguazú reclamó una "reforma integral". Dentro del bloque, el Presidente llevó sus afinidades personales al plano diplomático. Fue un firme respaldo de Santiago Peña hasta su salida del poder, un episodio que la Casa Rosada atravesó en silencio.

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En las próximas horas Milei viaja a Asunción para su primer encuentro oficial con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana. Lo acompañan Quirno y el embajador Guillermo Nielsen. El jueves seguirá a Corrientes, donde hablará en el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Después lo espera Montevideo, donde la foto con Lula mostrará hasta dónde llega la distancia entre los dos socios más grandes del bloque.