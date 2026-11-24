Aunque los voceros del Gobierno aseguran que cuentan con los votos asegurados para el Presupuesto, hay un bloque de aliados esquivos del oficialismo que todavía no cerró nada. Se trata del bloque Argentina Federal, que tiene nueve voluntades repartidas entre salteños, misioneros y un formoseño. El titular del bloque, el exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, no firmó ninguno de los dictámenes del presupuesto.

En ese conglomerado se expresan las decisiones del mandatario salteño Gustavo Sáenz y su par misionero Hugo Passalaqua, el mismo que se negó a respaldar la derogación de la Ley de Tierras y tuvo reparos con la versión actual.

Santilli y el salteño Sáenz, que retacea sus votos para el Presupuesto 2027. | Crédito: CeDoc

Una alta fuente vinculada a ambos gobernadores confió a PERFIL que el Gobierno no ha contestado a los reclamos sobre el Fondo del Tabaco, las partidas para ciencia y tecnología, además del financiamiento universitario. En el caso de Misiones la disconformidad es mayor porque no están los fondos para implementar la ley de bosques y tampoco el pago de las deudas por la transferencia a la Nación de cajas jubilatorias provinciales.

A eso se suma otro planteo: “No están los fondos para el mantenimiento de los tres puentes internacionales de la provincia, que tienen más tráfico que Ezeiza. Tampoco están los fondos para infraestructura técnica y hay demoras de cinco horas”, recalcó la fuente en diálogo con PERFIL.

El planteo del bloque Argentina Federal es una segunda advertencia. La primera se concretó antes de la semana pasada, cuando finalmente se firmó el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027.

El despacho oficialista contó con 27 firmas de los 48 diputados que participaron de la reunión. El Gobierno contaba con las 20 firmas de los libertarios y siete de los aliados.

Las disidencias pertenecieron a la mendocina Pamela Verasay, de la UCR, y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo. Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis, del PRO, Eduardo Falcone, del MID, Elia Fernández, de Independencia, y Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, también hicieron críticas.

Hasta ahora hubo apoyos impulsados por los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca. En esa lista faltan los salteños y misioneros.

MSS