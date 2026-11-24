El canciller Pablo Quirno cuestionó el proceso electoral brasileño y respaldó las críticas de Javier Milei a Lula da Silva . En respuesta, el presidente electo de Brasil decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y dejar sin invitación al mandatario argentino para su ceremonia de asunción.

La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Pablo Quirno, quien participó del programa La noche de Mirtha , conducido por Juana Viale en El Trece. Durante la entrevista, el canciller manifestó su descontento con el desarrollo del proceso electoral brasileño , que culminó con el balotaje del 25 de octubre.

Ante la ausencia de Milei, Brasilia evalúa extender la invitación a otros dirigentes políticos argentinos. Según MDZ , entre los nombres que aparecen como posibles asistentes figuran la senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, quienes reconocieron el resultado electoral de Lula. También podrían participar referentes de la oposición peronista, algunos de los cuales mantuvieron contactos con el oficialismo brasileño durante la campaña electoral. Sin embargo, la lista definitiva de invitados todavía no fue confirmada.

Pablo Quirno | Crédito: Cedoc

Las declaraciones del canciller generaron malestar en Brasilia, especialmente por los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones. Lula se impuso en los comicios con el 51,7% de los votos válidos frente al 48,2% de su adversario, Flávio Bolsonaro. El resultado fue reconocido por las autoridades electorales brasileñas, aunque el Gobierno argentino mantuvo sus reparaciones sobre el desarrollo del proceso.

El enfrentamiento entre ambos mandatarios tiene antecedentes. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, las diferencias ideológicas marcaron la relación bilateral. Mientras el presidente argentino mantiene afinidad política con Donald Trump y el sector bolsonarista, Lula representa una de las principales referencias de la izquierda latinoamericana. Los cruces públicos y las descalificaciones personales profundizaron el distanciamiento.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en julio de 2026, cuando Milei viajó a Brasil para participar de un encuentro político junto a Flávio Bolsonaro. La visita y sus críticas a Lula provocaron una reacción diplomática de Brasilia, que convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires. Ahora, la decisión de no sustituir a Julio Bitelli en sus funciones profundiza la reducción de la representación diplomática brasileña en el país.

Más allá de las diferencias políticas, el conflicto adquiere relevancia por el peso económico de la relación bilateral. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y ambos países integran el Mercosur. El intercambio comprende sectores estratégicos como la industria automotriz, los combustibles, los productos agroindustriales y las manufacturas. Por el momento, la escalada diplomática no implica una ruptura de los vínculos comerciales.

La decisión de Lula representa un nuevo punto de tensión entre los dos gobiernos y profundiza el distanciamiento entre las principales economías de América del Sur. Aunque las diferencias ideológicas no se tradujeron hasta ahora en medidas que afecten directamente el intercambio comercial, la falta de diálogo político al máximo nivel agrega incertidumbre a una relación estratégica para ambos países.