El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expresó este miércoles su "indignación" por la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a las importaciones de aviones y azúcar de Brasil. "La decisión unilateral de la USTR constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso", sostuvo la Presidencia en un comunicado. Y advirtió: "Brasil no cederá ante este tipo de amenaza".

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso eliminar la exención que tenían los aviones terminados y aplicarles un arancel del 10%, además de subir los aranceles al azúcar que entre por fuera de las cuotas permitidas. Washington justificó la medida en que Brasil no tomó medidas para responder a sus reclamos comerciales. La propuesta forma parte de una serie de nuevos aranceles contra sus principales socios comerciales, y llega apenas un mes después de la reelección de Lula y de que su rival, Flavio Bolsonaro, apoyado por Donald Trump, se fuera a Estados Unidos inmediatamente después de su derrota.

Además, el gobierno brasileño aseguró que no descarta "medidas recíprocas". Destacó que negocia "de buena fe" con Washington desde hace más de un año y que en agosto ambos países acordaron crear un grupo de trabajo sobre temas comerciales. Aun así, afirmó que seguirá buscando "una solución negociada", sin renunciar a su derecho de presentar reclamos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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Qué propone Estados Unidos

La propuesta modifica una medida que Washington aplicó en julio, cuando impuso un arancel del 25% a una parte de los productos brasileños, cerca de un tercio de sus exportaciones a Estados Unidos. Esa decisión se tomó tras una investigación sobre comercio digital, propiedad intelectual y temas ambientales. En ese momento, los aviones terminados habían quedado afuera.

Los aviones son el cuarto producto que más exporta Brasil a Estados Unidos, por lo que la medida golpea de lleno a la fabricante Embraer, cuyas acciones cayeron tras el anuncio. La empresa informó que está analizando la propuesta.

Por ahora, se trata de una propuesta y no de una decisión final. La USTR abrió una consulta pública: quienes quieran opinar podrán enviar sus comentarios hasta el 30 de diciembre, y los que quieran participar de la audiencia deberán anotarse antes del 7 de diciembre.

Brasil ya rechazó las acusaciones de Washington y pidió que la OMC analice el caso. Además, enfrenta otro arancel del 12,5% que Estados Unidos le aplicó por supuesto trabajo forzoso, que también cuestionó ante ese organismo.

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Con este tipo de medidas, la Casa Blanca busca volver a aplicar los aranceles que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero, ahora con nuevos argumentos legales que considera más sólidos. Al igual que los recargos por trabajo forzoso que impuso a fines de julio, los nuevos aranceles se apoyan en la Ley de Comercio de 1974, cuya sección 301 permite sancionar a los países que Washington acusa de prácticas comerciales injustas.

En el pasado, la Justicia estadounidense avaló en general los aranceles aplicados con esa ley, que obliga a la USTR a abrir antes una investigación para determinar si las prácticas cuestionadas les dan a otros países una ventaja injusta frente a las empresas estadounidenses.

Sin embargo, los aranceles por trabajo forzoso ya fueron llevados a la Justicia. A fines de julio, 25 estados, casi todos gobernados por demócratas, presentaron una demanda en su contra. El resultado de ese caso podría anticipar qué pasará con los nuevos aranceles.

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Aranceles a otros 14 países

La propuesta contra Brasil se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevos aranceles de hasta el 20% para otras 14 economías, tras una investigación de ocho meses de la USTR. Se trata de la Unión Europea, China, India, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Washington las acusa de producir mucho más de lo que demanda el mercado y de inundar al mundo con productos baratos.

El arancel más alto, del 20%, sería para China, a la que el Gobierno estadounidense considera la principal fuente de ese exceso de producción en acero, aluminio, autos eléctricos, electrodomésticos y paneles solares. En el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, los aranceles no superarían el 15% que fijaron los acuerdos firmados con cada uno. México y Noruega, por ahora, quedaron afuera, aunque sus casos siguen en análisis.

Al igual que en el caso de Brasil, las medidas deberán pasar por una consulta pública y una audiencia antes de entrar en vigor, por lo que podrían aplicarse recién en enero. China rechazó las acusaciones y aseguró que sus exportaciones reflejan su capacidad para competir. Por su parte, la Comisión Europea sostuvo que el origen del exceso de producción "no está en Europa" y advirtió que dará una respuesta firme si Washington no respeta el acuerdo del 15%.





IC/MSS