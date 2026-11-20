El mundo experimenta una acelerada evolución con cambios de escala centenaria, donde los conflictos geopolíticos se entrelazan de manera compleja, las corrientes proteccionistas resurgen, y los déficits en desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza resuenan y se potencian entre sí. Los pueblos de numerosos países en desarrollo esperan cada vez más, bajo el liderazgo de partidos políticos sólidos y capaces, explorar de manera autónoma nuevas vías de desarrollo y modernización acordes con sus realidades nacionales.

Este año marca el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. Buscar la forma de trascender el ciclo histórico de auge y declive, orden y caos, ha sido una cuestión de reflexión continua para el Partido a la hora repasar su recorrido centenario de lucha. En su momento, el presidente Mao Zedong proporcionó una primera respuesta: “Permitir que el pueblo supervise al gobierno”. Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido a hoy, el Comité Central con el camarada Xi Jinping como núcleo ha encontrado una segunda respuesta: la autorrevolución.

Recientemente, se celebró en Beijing la Quinta Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, la cual examinó y aprobó la “Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre Ciertas Cuestiones Importantes Relativas al Impulso Perseverante del Disciplinamiento Integral y Riguroso del Partido”.

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Este documento sintetiza de manera sistemática los grandes logros y experiencias del disciplinamiento integral y riguroso del Partido en la nueva era, analiza las nuevas circunstancias, tareas y desafíos que enfrenta la construcción del Partido, y formula un despliegue estratégico para perseverar en dicho disciplinamiento. Asimismo, enfatiza la necesidad de estudiar y aplicar a fondo el pensamiento de Xi Jinping sobre la construcción del Partido, y fortalecer el espíritu partidista de los militantes.

La “Decisión” propone siete tareas estratégicas, entre ellas aplicar el centralismo democrático; forjar un contingente de cuadros de alta calificación; construir un sistema organizativo riguroso, cohesionado y de ejecución eficaz; perseverar sin descanso en rectificar los estilos de trabajo; hacer cumplir la disciplina; avanzar con determinación en la integración de las iniciativas para que no se atrevan, no puedan y no quieran cometer actos de corrupción; y adherirse a la gobernanza del Partido mediante sistemas y regulaciones.

El presidente de China, Xi Jinping

Además, despliega medidas para perfeccionar el sistema de supervisión del Partido y el Estado, e implementar la responsabilidad política del disciplinamiento integral y riguroso del Partido. El documento también emite una firme señal de impulsar dicho disciplinamiento con estándares más elevados y medidas más concretas, reflejando la resolución del Partido Comunista de China para enfrentar directamente las contradicciones y problemas, así como su firme confianza y sólida determinación para promover integralmente, a través de la modernización china, la construcción de un país poderoso y lagran revitalización de la nación.

El disciplinamiento integral y riguroso del Partido es una característica distintiva del Partido Comunista de China, que nunca se limita a la retórica, sino que se traduce en una práctica constante y firme. Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido, los órganos de supervisión disciplinaria e inspección a nivel nacional han registrado 8105 millones de casos investigados, imponiendo sanciones a 7922 millones de personas, incluyendo 963 cuadros a nivel ministerial o superior. Esto demuestra la inquebrantable voluntad y tenacidad del Partido para combatir toda corrupción, erradicar la avaricia y eliminar el mal hasta sus raíces.

Mano dura con China, guante blanco con Xi

Precisamente, mediante la promoción continua del disciplinamiento integral y riguroso, el Partido Comunista de China ha podido consolidarse como un gran partido con más de 100 millones de miembros, liderar al pueblo en la construcción del sistema industrial más grande y completo del mundo, fomentar la formación de un grupo de ingresos medios que supera los 400 millones de personas, y sacar de la pobreza a cientos de millones de habitantes rurales. Según múltiples encuestas autorizadas, más del 92% de los chinos expresa satisfacción con su vida, felicidad y seguridad, mientras el índice de aceptación al gobierno supera el 90%.

El Partido Comunista de China cumple 105 años

El Partido Comunista de China busca la felicidad para el pueblo chino y la revitalización de la nación china, así como el progreso para la humanidad y un futuro compartido para el mundo. Bajo el liderazgo del Partido, China se ha convertido en la segunda economía mundial, contribuyendo de manera sostenida a aproximadamente el 30% del crecimiento económico global. En su cooperación internacional, China siempre respeta el derecho de cada país a elegir autónomamente una vía de desarrollo conforme a su realidad nacional, nunca impone su ideología o modelo de desarrollo, no adjunta condiciones políticas y se abstiene de interferir en los asuntos internos de otros países.

De cara al futuro, el Partido Comunista de China perseverará en la promoción del disciplinamiento integral y riguroso, y profundizará continuamente el intercambio y la mutua referencia de experiencias prácticas en la gobernanza del partido y del Estado con partidos políticos de todo el mundo, incluidos los de Argentina. Esto contribuirá a que los partidos políticos de diversos países exploren activamente modelos de gobernanza adecuados a sus condiciones nacionales, enriqueciendo la civilización política mundial, beneficiando a los pueblos y aportando la sabiduría y las soluciones de China para impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

*Wang Wei es Embajador de China en Argentina.