Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina se refirió a las advertencias de la España y la Unión Europea por el crecimiento del gasto público y el desvío de los objetivos presupuestarios del país.

“España se encamina a un rumbo que va a implicar un fuerte ajuste de su economía para el próximo gobierno”, señaló Molina, al referirse a los cuestionamientos realizados por la Comisión Europea. Según detalló, Bruselas reclama un recorte de 15.000 millones de euros, mientras que las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo español implican compromisos de gasto todavía mayores.

La Comisión Europea amenaza con abrir un expediente sancionador a España

El periodista explicó que el organismo europeo podría iniciar un procedimiento contra España durante la próxima primavera si el Gobierno no corrige el desequilibrio presupuestario. “Las últimas medidas que se anunciaron en este black friday del gobierno suman casi 43.000 millones de euros de gasto permanente para el año que viene”, afirmó.

Molina advirtió sobre la posibilidad de que la Comisión Europea avance con sanciones si no se modifica el rumbo fiscal. “Y la Comisión Europea dijo a España que probablemente le va a abrir un expediente sancionador en la primavera próxima si esto no se corrige”, sostuvo en +Perfil.

El corresponsal también puso el foco en la magnitud del desvío del gasto público. Según los datos mencionados en su análisis, la desviación prevista inicialmente era del 0,6% del PBI, pero ya alcanzó el 1,3%. “Al punto de que está previsto que aproximadamente el 0,6 del PBI sea lo afectado y ya está en el 1,3 la desviación del gasto, o sea casi el doble”, explicó.

Posibles recortes de ayudas europeas y nuevos impuestos

Las consecuencias de no corregir el desequilibrio presupuestario podrían alcanzar tanto a las inversiones como a los ingresos de los ciudadanos. Entre los riesgos planteados por Bruselas figuran la reducción de las ayudas europeas y la necesidad de contener el gasto público.

Molina enumeró las posibles consecuencias: “Que si no cumplen, puede haber retiradas de ayudas y subvenciones de la Unión Europea, que hay que contener el gasto público”.

También explicó que podrían congelarse o limitarse nuevas inversiones y que el próximo gobierno tendría que evaluar posibles aumentos impositivos. “Esto puede obligar a subidas fiscales, o sea más impuestos si no recortan los gastos”, sostuvo.