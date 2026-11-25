Recientemente, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional descubrieron que un punto vulnerable en su ciberseguridad dejó expuesta parte de su información no clasificada.

El hecho fue dado a conocer por The New York Times. Este ciberataque, según funcionarios estadounidenses, afectó un sistema de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, una red informática creada para sacar informes de inteligencia del material no clasificado y disponible de forma pública.

Se aseguró que la intrusión no afectó material clasificado. La inteligencia de fuentes abiertas incluye grandes cantidades de datos disponibles de forma comercial, contenido de redes sociales, imágenes satelitales y otro material en línea, señaló el informe.

Sin embargo, luego reconoció que “esto puede incluir información vendida por vendedores de datos que puede ser sumamente reveladora, especialmente al combinarla con otros datos”.

Los ataques cibernéticos previos contra Estados Unidos

La intrusión contra la CIA se conoció tras una serie de ataques cibernéticos contra varias agencias del Gobierno estadounidense, incluyendo el Departamento de Agricultura y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), lo que provocó preocupación entre funcionarios de inteligencia norteamericanos.

NBC News informó, el pasado viernes, que el Departamento de Agricultura había sufrido un ciberataque esa semana, cuando un grupo de hackers consiguió entrar al sistema usado por el departamento para facilitar los pagos a los agricultores.

Por su parte, CNN reveló, ese viernes por la noche, que el FBI estaba investigando una intrusión en su base nacional de datos de información delictiva.

Además, el pasado martes, la red de comunicaciones internas altamente clasificada usada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tuvo una caída temporal, pero funcionarios aseguraron que no fue provocada por un ataque cibernético.

Esta intrusión en la agencia de inteligencia se produjo luego de fallas técnicas que afectaron bancos, aerolíneas y diferentes empresas norteamericanas.