Una inusual y vertiginosa cadena de fallas tecnológicas golpeó en los últimos días a Estados Unidos, afectando desde aplicaciones masivas de Microsoft y servicios de transporte aéreo, con un corte en United Airlines y como nueva instancia, se han registrado obstrucciones en los accesos a cuentas bancarias, donde los usuarios advirtieron problemas para hacer movimientos de forma remota.

Por la caída de sistemas en EE.UU., la aerolínea United Airlines demoró cientos de sus vuelos

​La seguidilla de incidentes generó un fuerte revuelo en una sociedad poco habituada a estas interrupciones y, pese a que las autoridades locales se apuraron a negar la existencia de un “ataque cibernético generalizado”, las sospechas y las dudas sobre el verdadero origen de los colapsos continúan latentes.

El clima de desconfianza en territorio estadounidense no surge en el vacío, sino que se nutre de recientes antecedentes de gran escala a nivel global. En la Unión Europea, el gobierno de Francia acusó directamente a Irán de estar detrás del “hackeo” que sufrieron los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y comercios en varios países, afectando a más de 700 locales con pérdidas millonarias. Según la administración de Emmanuel Macron, la maniobra fue operada por una organización cibernética vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

A este episodio internacional se sumó otro de enorme repercusión a fines de octubre, cuando un masivo ataque informático contra la plataforma de criptomonedas Binance derivó en el robo de más de U$S 6300 millones. En esa oportunidad, el FBI apuntó directamente contra piratas informáticos de Corea del Norte, quienes utilizaron un sofisticado esquema de “ingeniería social” basado en el robo de identidad y videollamadas falsas manipuladas con inteligencia artificial.

Mientras en Estados Unidos el principal esfuerzo se concentra en descartar intromisiones extranjeras y asegurar que los sistemas responden a fallas técnicas o errores de software locales, la acumulación de incidentes y el contexto geopolítico global dejan abiertos los interrogantes sobre la fragilidad digital en las potencias.

Cronología de las fallas en bancos, aerolíneas y Microsoft

Una cadena inédita de fallas informáticas golpeó durante cuatro días consecutivos a Estados Unidos, paralizando servicios esenciales de tecnología, transporte aéreo y banca en medio de fuertes cuestionamientos a la infraestructura digital del país. La crisis escaló este lunes con múltiples reportes de usuarios imposibilitados de operar en sus cuentas bancarias y una interrupción generalizada en los sistemas de United Airlines, episodios que obligaron a las empresas a salir rápidamente a descartar un ataque cibernético.

Los problemas en el sector financiero afectaron a las entidades más grandes del país, entre ellas Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan. Según el portal de monitoreo DowDetector, se registraron más de 4000 informes de incidencias en Chase y otros 2500 reclamos repartidos entre el resto de los bancos. Ante la alarma, un portavoz de Chase adjudicó los inconvenientes a un fallo técnico y aseguró que “algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”.

En sintonía, el banco JPMorgan emitió un comunicado en la red social X para llevar tranquilidad y desestimar cualquier intrusión externa. La entidad explicó que “experimentó un problema temporal relacionado con un error de software en los sistemas de hardware locales; no hay indicios de que se trate de un ataque informático”. Horas más tarde, al final de la tarde, la cadena CNN reportó que United Airlines también sufrió una interrupción generalizada en su red, aunque la compañía se apresuró a aclarar que el incidente no estaba vinculado a un problema de ciberseguridad.

Esta ola de fallas tuvo su punto de partida el viernes pasado con una interrupción masiva en Microsoft, donde una actualización defectuosa provocó una sobrecarga que tumbó al 80% de sus servidores y dejó fuera de servicio a Outlook, Teams y Copilot. La situación se agravó el sábado cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender todos los despegues a nivel nacional tras una falla en dos routers obsoletos que colapsó los centros de control aéreo, desatando un caos aeroportuario que se extendió durante todo el fin de semana y dejó más de 300 vuelos cancelados aún este lunes.

Qué dicen el FBI y las empresas sobre los posibles culpables y las causas reales de las fallas

Pese a las fuertes especulaciones sobre una ofensiva informática extranjera, las investigaciones oficiales encabezadas por el FBI y los reportes técnicos difundidos en las últimas horas por las propias empresas involucradas descartaron la existencia de un ataque cibernético coordinado y concluyeron que los cuatro apagones ocurridos en cinco días responden a fallas técnicas aisladas e independientes entre sí. Tanto las autoridades federales de Estados Unidos como los voceros corporativos coinciden en que no existe ningún indicio de actividad maliciosa ni de participación de hackers estatales.

En el caso del colapso financiero de este lunes, un funcionario del FBI confirmó a la cadena Fox Business que los inconvenientes registrados en Chase se originaron exclusivamente por una actualización de software que el propio banco lanzó horas antes, lo que terminó afectando el funcionamiento de sus sistemas internos. De este modo, la agencia federal desvinculó por completo las demoras bancarias de cualquier intrusión externa o de la posterior falla técnica sufrida por United Airlines.

Por su parte, Microsoft publicó este lunes un informe técnico detallado en el que atribuyó su histórico apagón global a “una tormenta perfecta de problemas”. Según explicó Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot y Plataformas de la compañía, el colapso se produjo al combinarse una actualización de capacidad de red con un defecto oculto en el código que había sido introducido en julio y permanecía sin detectar, sumado a que los servidores no operaban al 100% de su capacidad.

Finalmente, respecto al cierre del espacio aéreo, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que el FBI tomó posesión física de los equipos defectuosos, específicamente un router ubicado en Arkansas que fue trasladado a un laboratorio de L3Harris en Florida para ser peritado. El funcionario calificó lo ocurrido como “equipamiento muy, muy viejo que sufrió un ataque al corazón”, ratificando que la parálisis de los vuelos respondió a la obsolescencia de la infraestructura y no a un sabotaje.