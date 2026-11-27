Hace cuatro años muy pocos sabían quién era Sam Altman o Dario Amodei. Hace cuatro años era impensado que alguien planteara seriamente en una pantalla de TV la extinción de la humanidad para la siguiente década. Pero el 30 de noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT al público y todo cambió. Cuatro años no es nada, pero en años IA parece un siglo.

Primero nos sorprendió un chat que producía texto pero se equivocaba con una seguridad envidiable. Después nos acostumbramos tanto a las imágenes hechas con IA que parece que siempre convivimos con ellas. Y llegaron los agentes, programas que, utilizando IA, pueden tomar acciones, trabajar y producir sin que una persona tenga que intervenir a cada paso.

¿Y en este último cuarto año qué podemos destacar? Empezamos a hacernos las preguntas más complicadas. Qué le queda al humano en la sociedad si el trabajo deja de ser una fuente de ingresos y un uso de nuestro tiempo. Si las IAs pueden sentir. Si les damos entidad jurídica. Y hay jóvenes que se sienten perdidos sobre qué estudiar o cómo conseguir un primer trabajo en un mundo donde lo mismo lo hace una IA, más barato, rápido y mejor.

¿Y en Argentina qué pasó en estos cuatro años con la IA? El primero coincidió con el último de Alberto Fernández y el impacto del tema en el Gobierno fue casi nulo. En el segundo llegó Javier Milei, quien intentó usar la bandera de la IA para algo. Nunca supo muy bien para qué, ni cómo, ni ha tenido éxito en lo que se propuso hasta hoy, pero que intentó, no podemos negárselo.

Ya en junio de 2024 Milei hablaba de convertir a Argentina en el cuarto polo mundial de IA. La idea de fondo era que Estados Unidos, China y Europa serían los primeros tres polos y Argentina el cuarto. La estrategia era simple: tenemos mucha tierra para data centers, tenemos frío para enfriarlos más barato, tenemos energía y tenemos un presidente libertario que no va a poner ninguna traba a los que quieran venir.

En ese primer año el que llevó la bandera de la IA fue Demian Reidel, entonces jefe de asesores del presidente. Pasaron los meses y no pasó mucho. De hecho, no pasó nada. Pero a fines de 2024 el Gobierno organizó la primera Semana de la Inteligencia Artificial, con el mismísimo presidente dando el discurso de apertura mostrando su interés.

Entró el 2025 y un amigo de Milei de hace muchos años, el trader Mauricio Novelli, le presentó a un empresario estadounidense. El 30 de enero el empresario lo visitó en Casa Rosada, justo un ratito antes de hacer una transferencia cripto millonaria que se ve que estaba apurado por hacer.

Al día siguiente el presidente consideró importante que todos conociéramos a su nuevo asesor y publicó en X una selfie con el empresario, contando que lo estaba asesorando en blockchain e inteligencia artificial.

Se trataba de Hayden Mark Davis. ¿Te suena? Claro, es el que dos semanas después lanzó la criptomoneda $LIBRA. Ya sabemos qué pasó con ese asesor en IA.

En julio Reidel dejó la jefatura de asesores y siguió en el mundo nuclear, donde no duró mucho. Ese año fue electoral y ahí apareció una noticia muy buena para el Gobierno justo antes de las elecciones: Sam Altman en un algo extraño video anunciando un posible proyecto Stargate Argentina. Una empresa argentina desconocida, Sur Energy, construiría un data center que tendría a OpenAI como cliente. Algunos dicen que fue un pedido de Trump a Sam Altman para darle una mano a Milei en las elecciones. Al día de hoy no hay ningún avance ahí. Y a fines de 2025 la segunda Semana de la IA se canceló a último momento por «problemas de agenda».

En el tercer año de Milei tomó la posta el ministro Federico Sturzenegger. Empezó a aparecer en entrevistas contando que quería que los agentes de IA pudieran crear empresas sin humanos. El Gobierno presentó un proyecto de ley en el Senado y Milei publicó la idea en el Financial Times. El proyecto es un delirio, como conté en la primera nota de esta columna en Perfil, y demuestra que ni Milei ni el ministro entienden qué es la IA. Con los meses, la idea se fue diluyendo.

Mientras tanto, Sturzenegger contó que están usando agentes de IA para revisar regulaciones y leyes. Las IAs votan y, si hay unanimidad, se decide cómo hacer los cambios y se publica. Eso refuerza la idea de que hay mucha gente que necesita capacitarse antes de tomar decisiones usando una IA. Creer que es una especie de semidiós, que todo lo sabe y que no puede cometer errores o tener sesgos deriva en estas malas decisiones.

En agosto de este año el Gobierno presentó, por fin, a una eminencia que se iba a poner al hombro el tema IA en Argentina: la Dra. Adriana Baravalle, nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. En esta misma columna en Perfil sostuvimos que ese doctorado en IA es falso y mostramos que la universidad de Honolulu que lo otorgó no tiene acreditación reconocida. Ante el escándalo, el gobierno le quitó el «Dra.» en su comunicación pública. No le quitó el puesto ni el poder de decisión. Otro fiasco alrededor de la IA.

En las elecciones presidenciales de 2023 el tema IA todavía era muy nuevo. Pero en 2027 ya no. ¿Será una elección donde el futuro del trabajo, el de la economía y el impacto de la inteligencia artificial sean parte del debate? Mientras esperamos la respuesta, esta semana finalmente se hizo la segunda Semana de la IA, suspendida en 2025. Pero este año, cuando presentaron la palabra del presidente en la apertura, agregaron: «La trae el vicejefe de Gabinete».

El quinto año de la IA en Argentina nos encuentra con un funcionario de tercer nivel enviado a abrir la Semana de la IA y la misma «doctora en IA» a cargo del tema cuando se apaguen las luces. Argentina como polo de IA no parece encontrar un camino para empezar siquiera a planificar los cimientos. Se puede ser optimista sobre el futuro gracias a la IA. Pero si hay motivos para ese optimismo, seguramente será a pesar del gobierno argentino