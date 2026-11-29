En economía todo sucede más lento de lo esperado y cuando sucede pasa más rápido de lo esperado”.

Rüdiger Dornbusch

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El león ya no ruge. Su ministro de Economía solo blablea. Milei es una turbina de vacío. El Gobierno vive una policrisis. Su utopía es una distopía.

Se va a Paraguay a hacer nada dos días: único presidente presente en una asunción presidencial para disimular más que para exhibir.

Pasó la etapa de las promesas, ahora es la de las realizaciones. Se le agotó el crédito porque no es creíble. Cada vez más argentinos ven en su prepotencia la impotencia.

Ya no puede exponer su doctrina para que lo entiendan, ni su conducta para que le crean. Siempre pasa: la corrupción cognitiva precede la corrupción.

Poder es capacidad por voluntad, luce por su ausencia la primera y flaquea la segunda. Mañana presenta su trilogía La moral como política de Estado, pero lo que hay es un cansancio moral. Fatiga cultural y malestar psíquico general.

A Milei se le paralizó el horizonte. Ya no funciona mas su wrong but strong, tampoco le funciona a su creador y maestro Donald Trump.

Los 300 integrantes de su “guardia pretoriana” de las Fuerzas del Cielo con sus remeras violetas dan risa en lugar del miedo que buscaban evocar con estéticas fascistas. La sociología de la exasperación ya les hizo caer la máscara.

Aquel “Perón de Twitter” se va transformando en un muerto político insepulto. No era un fenómeno barrial pero sí solo un fenómeno verbal (Juan José Becerra).

La cultura popular siempre fue profanadora, carnavalesca y rebajadora. Pero lo plebeyo de Milei dejó de ser popular. No hay mileísmo social con movilidad social descendente.

La democracia no es solo un sistema político, es un sistema social. Es también un adjetivo que no les cabe a los libertarios. Hicieron una economía hemipléjica que equivocó la secuencialidad.

León XIV ayudó a comenzar a desanudar la gramática del conflicto para superar tanto la polarización ideológica como la afectiva, y tanto la polarización vertical como la horizontal.

Pero el Dios de los libertarios es el del medioevo, oscurantista, el de las cruzadas (por eso su alineamiento con quien lucha contra lo musulmán) y de las hogueras (de periodistas) inquisicionales.

En su anarquismo anárquico, comparten con Lenin que el Estado es una herramienta de una clase para oprimir a la otra. Pero es el Estado y la sociedad el espacio soporte imprescindible donde se establecen los intercambios libidinales que hacen posible la vida colectiva. Es en las comunidades de intereses en las cuales se construyen lazos afectivos, imaginarios y simbólicos donde procesar los conflictos.

No está probado que sin PASO las periferias existenciales no tengan forma de aglutinarse.

El desencanto cívico se expresa en un río subterráneo de malestar. La mezcla de una explosión siempre está abajo. El fósforo que la enciende está siempre arriba. La elites son las que producen la disrupción (Peter Turchin, Élites, contraélites y el camino a la desintegración política).

Cansados de la dimensión excremental de Milei, una derecha democrática desempolva su derecho a existir. Piensa, con razón, que es momento de buscar algo maduro. Huir de la dialéctica sin síntesis. Anhela una asociación centrípeta que incluya sobre la base de la cooperación para sustituir la dominancia de esta alianza centrífuga que en base a confito expulsa y resta participantes.

Para terciar hay que potenciar la tercera fuerza y el martes próximo en La Rural Mauricio Macri presentará un documental sobre su presidencia titulado La tarea conjunta y Patricia Bullrich difundió un nuevo video titulado Moviendo el culo, como en cada lugar que me tocó estar, donde ella camina de espaldas al ritmo de Coolo, de Illya Kuryaki & the Valderramas, atribuyendo los éxitos legislativos a su acción tras la aprobación en el Senado de la Reforma Electoral.

La simultaneidad audiovisual es inequívoca. Macri invitó a Patricia Bullrich a la presentación de su documental, el nosotros de la “tarea conjunta” la incluye. Ambos son mensajes a Milei de antipersonalismo. Macri: “Sostener la democracia necesita más que un gobierno”, Bullrich: “No me gusta el verticalismo, me gusta ser socia”.

El cordón sanitario que La Libertad Avanza desea imponerles a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich es moebiano. Aquello que parece su contrario puede ser la continuación de una misma estructura política. Lo que se desea exterior es interior.

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“El tiempo es la forma pura de la intuición sensible que posibilita todos los fenómenos, a diferencia del espacio, que solo posibilita fenómenos externos” (Kant).

El método silvestre de la política repostera buscaba ocupar espacios pero el tiempo es implacable. Todo pasa y todo llega.

Es hora.

Para la derecha democrática concluyó el tiempo de la espera, las condiciones históricas maduraron y lo que antes era prematuro ahora es posible.