La senadora Patricia Bullrich volvió a utilizar las redes sociales para dejar un mensaje político sin demasiadas explicaciones y, este viernes, después de una semana en la que habló abiertamente de sus aspiraciones presidenciales y marcó algunas diferencias con la conducción de La Libertad Avanza, publicó un nuevo video musicalizado con “A mover el culo”. “Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar” , escribió junto a la publicación, que acompañó con un beso y el hashtag #10/11.

Su publicación llegó después de que Alejandro Fantino le marcara la cancha públicamente y le exigiera que se comprometiera con la eliminación de las PASO. El periodista, cercano a Javier Milei, habló de un "período de prueba" para Bullrich y la apuró con una frase que después pareció encontrar eco en el video de la senadora: "Mové el culo, Pato".

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