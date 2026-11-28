Me gustas cuando callas porque estás como ausente”.

Pablo Neruda

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1. ¿Funcionará el dispositivo? No nos referimos a la voz de Javier Milei generada por IA que festejó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que se dio a conocer en las redes sociales durante el superjueves legislativo. No: la pregunta alude al mecanismo de un presidente callado, pensando en los tres tomos de su libro La moral como política de Estado, y a un país gobernado por un Parlamento que negocia más de lo que aparece en la superficie. Milei como jefe de propaganda, de la batalla cultural, “dialogando con sus perros”, como diría Mayans, mientras los gobernadores hablan con Santilli o con Patricia Bullrich (ambos se adjudican el triunfo del jueves en el Senado).

2. Se adjudica al surrealismo aquello de “todo lo real es imaginario y todo lo imaginario es real”. Parece estar en el espíritu del poeta André Breton y del Segundo manifiesto surrealista. La capacidad de imaginar es, sin dudas, condición de lo artístico, y es un buen proyecto para artistas de vanguardia, para rebeldías estéticas. Pero en materia de moral, de ética de Estado, hay que tener cuidado. En política, los discursos, las palabras, los argumentos son constitutivos, pero necesitan mantener un vínculo con la realidad. Los datos no son frutillas en el bosque. Los datos implican el dolor de las personas, la posibilidad de mejorar sus vidas: un pobre no es un número en una estadística. En política, lo contrario de lo verdadero no es lo falso, sino la mentira. Excluirse, autoexcluirse del compromiso que eso implica, es todo lo contrario de un estoicismo virtuoso.

3. El surrealismo dejó herramientas que hoy parecen pensadas para leer al Gobierno. Dalí llamó método paranoico-crítico a una forma de conocimiento irracional que consiste en organizar el delirio de manera sistemática y coherente. Es casi la descripción de un programa que deduce todo de un axioma y lee cualquier dato como confirmación. Breton, harto del Dalí, que había convertido la vanguardia en negocio, lo rebautizó con un anagrama cruel: Avida Dollars. Ese es el surrealismo que llegó al poder, sin revolución y con el mercado como única musa. Queda Magritte, que en 1929 pintó una pipa y escribió debajo que no era una pipa. Hoy el cuadro sería otro: una fábrica cerrada, una tarifa impagable, un changuito vacío, y debajo, con caligrafía prolija, “esto no es una crisis”.

4. En el lenguaje común se dice que algo es “surrealista” porque está alejado de la realidad, porque en algún sentido es irracional. Quizás ambas lógicas converjan en un infinito que es la Argentina de hoy: la inventiva frente a lo que propone la realidad. Y un gobierno que no consigue argumentar sus causas, pero que muestra mucho más pragmatismo que una oposición paralizada. Y que tiene un vínculo un tanto extraño con lo real.

5. Lo real, lo imaginario y lo simbólico son conceptos que pensó el psicoanálisis. Obviamente, los vínculos entre psicoanálisis y política son complejos. En 1953, en una conferencia titulada precisamente “Lo simbólico, lo imaginario y lo real”, Lacan presentó la tríada que ordenaría toda su enseñanza. Lo imaginario tiene su escena fundadora en el estadio del espejo. El chico, todavía descoordinado, sin dominio de su propio cuerpo, se anticipa en una imagen unificada y se reconoce en ella con júbilo. De ahí vienen la ilusión de totalidad y el yo como imagen, construido desde afuera. Lo simbólico es el orden del lenguaje y de la ley, que nos precede y nos constituye antes de que digamos una palabra. Lo real es lo que no se deja simbolizar. Lacan lo definió como lo imposible y como lo que vuelve siempre al mismo lugar. La distinción decisiva es que la realidad no es lo real. La realidad está armada por lo simbólico y lo imaginario y sostenida por el fantasma, y lo real es lo que no entra en ese marco. Si se traslada esto a la política, el líder y la escena del éxito ocupan el lugar de la imagen, y el relato oficial, con sus cifras y sus índices, el de la palabra que ordena. El “criterio de realidad” que se invoca desde el poder suele ser la defensa de ese decorado. Lo real, mientras tanto, insiste en volver al mismo lugar.

6. Un presidente economista que, apartado de la gestión, consigue más logros en la política hace pensar en un concepto que muchas veces repetimos sin medir lo que estamos diciendo: “economía real”. La palabra real, en este caso, sería la alusión a la carne y hueso, a las historias verdaderas: es la relación entre el número y la matemática, entre la letra y el lenguaje. Es allí, en lo real, donde se aparta el gobernante de la Argentina de hoy: crecen el petróleo, la minería, el agro y las finanzas, mientras la industria textil y la metalmecánica se apagan. Es el que, ante la pregunta de Eduardo Feinmann por quienes no llegan a fin de mes, respondió: “¿Cómo quiere que lo arregle?”. Fue en octubre de 2025, en los días del rescate de Scott Bessent y poco antes de las elecciones de medio término. Es el presidente que no entiende la política, según admitió Guillermo Francos en 2024, cuando acababa de asumir como jefe de Gabinete.



7. Hay un cuento de Italo Calvino, Un rey escucha, uno de los tres sobre los sentidos que integran Bajo el sol jaguar, en el que imagina a un rey que tiene una sola obligación: no moverse del trono. Levantarse sería exponerse, dejar el lugar vacío, poner en riesgo el reino. Calvino lo narra en segunda persona, como si alguien le hablara al rey al oído, y el efecto es de encierro. El palacio funciona como una enorme oreja. Pasos, puertas, cambios de guardia y ecos le llegan al soberano, que ya no conoce su reino por lo que ve sino por lo que cree oír. Cada ruido se vuelve indicio, cada silencio una amenaza, y gobernar se reduce a interpretar señales con la lógica de la sospecha. En medio de ese sistema aparece algo que no encaja: una voz de mujer que canta desde la ciudad. Es lo único que llega de afuera sin pasar por el filtro de la conspiración, lo que el trono no puede descifrar ni controlar. La versión de Calvino da la imagen precisa del poder encerrado en su propio relato, que confunde el eco con el mundo.

8. ¿Será eso lo que sucede en la residencia presidencial de Olivos? Mientras tanto, LLA festeja triunfos pírricos en el Senado. El riesgo país, que en noviembre tocó su nivel más alto en un año, es el ruido que llega desde afuera. Y el dólar comenzó a despertarse.