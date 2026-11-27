El expresidente Mauricio Macri invitó a Patricia Bullrich al estreno de su documental sobre la gestión de Cambiemos, en un nuevo gesto de acercamiento entre dos dirigentes que tomaron caminos políticos diferentes. La presentación de La tarea conjunta será el próximo martes por la tarde en el auditorio de La Rural, en Palermo. La convocatoria alcanzó a quienes integraron el gabinete del expresidente entre 2015 y 2019, cuando la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado estaba al frente del Ministerio de Seguridad.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri | Crédito: Cedoc

Entre los invitados también figura Diego Santilli, actual jefe de Gabinete y otro de los dirigentes que pasaron de Pro al gobierno de Javier Milei. Desde el entorno de Bullrich confirmaron que recibió la invitación, aunque señalaron que tiene otros compromisos previstos para esa jornada y todavía no resolvió si participará del encuentro. La convocatoria se produce mientras la senadora mantiene algunas diferencias públicas con la administración libertaria y permanece distanciada del espacio político que presidió entre 2020 y 2024.

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El documental repasa los desafíos que enfrentó la administración de Cambiemos y pone el foco en el respaldo ciudadano que, según la mirada del expresidente, resultó clave para sostener la gobernabilidad. La convocatoria también reúne a dirigentes que hoy ocupan puestos relevantes en el Gobierno, como Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Santiago Bausili, Alejandra Monteoliva y Juan Bautista Mahiques.

La invitación se produce en un momento de distanciamiento entre Macri y Bullrich. La senadora rompió formalmente con Pro en mayo de 2025, después de haber presidido el partido entre 2020 y 2024, y se incorporó a La Libertad Avanza. Sin embargo, ya se había sumado al gabinete de Milei en diciembre de 2023, tras competir en las elecciones presidenciales de ese año como candidata de la fuerza fundada por Macri.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri | Crédito: Cedoc

El último encuentro público entre ambos ocurrió en abril pasado, durante la cena de la Fundación Libertad, cuando Bullrich se acercó a saludar al expresidente. Consultado sobre si mantiene conversaciones con la senadora, Macri evitó dar precisiones. Mientras tanto, la exministra volvió a marcar diferencias con la gestión libertaria: este viernes defendió la necesidad de que el proyecto político tenga continuidad y reclamó nuevas medidas de alivio económico.

La presentación del martes también genera expectativa por la posibilidad de otros cruces dentro de Pro. Entre ellos, un eventual encuentro entre Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien el expresidente mantiene una relación distante.

MSC/MSS