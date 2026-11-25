El PRO busca recuperar una parte de su historia política y volver a darle protagonismo a Mauricio Macri . A ese fin, difundió el tráiler de La Tarea Conjunta , un documental que repasa los cuatro años de gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019, repasa dos momentos clave de su gestión, con imágenes de los incidentes por la reforma provisional y de las marchas del "Sí, se puede" que marcaron la campaña electoral de 2019.

Su director es Pablo Racioppi y la presentación será el próximo 1° de diciembre en La Rural , ante más de 1000 invitados. Se espera la presencia de dirigentes y militantes del PRO, empresarios y otras figuras.

El tráiler dura 46 segundos y comienza con Macri, vestido con una camisa oscura, frente a una cámara. " ¿Ustedes creían que esto iba a ser fácil? ", pregunta el expresidente antes de dar paso a las imágenes de los incidentes frente al Congreso durante el debate por la reforma previsional , en diciembre de 2017. Miles de personas se movilizaron contra el proyecto del Gobierno y hubo fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con piedrazos, gases lacrimógenos y represión policial.

Sentado, Macri dice: "También descubre algo que no había aprendido". A partir de ahí, aparecen las imágenes de las marchas del "Sí, se puede" de 2019, cuando el entonces presidente salió a recorrer el país para intentar revertir la derrota de las PASO y llegar a la reelección.

Antes de terminar, aparece una frase en la pantalla: " Sostener la democracia necesita algo más que un Gobierno ".

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De los enfrentamientos frente al Congreso a las marchas del "Sí, se puede"

Las imágenes que recuperan el documental remiten a dos momentos muy diferentes de la presidencia de Macri. Una de ellas es la de diciembre de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos llevó al Congreso una reforma previsional que cambiaba la fórmula de movilidad utilizada para actualizar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

A pesar de que el oficialismo defendía la modificación como parte de su plan para reducir el déficit fiscal , la iniciativa desató un fuerte rechazo de sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la oposición. Las críticas apuntaban al impacto que podía tener la nueva fórmula sobre los ingresos de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales, que advertían que recibirían aumentos menores .

Durante el 18 de diciembre de 2017 , el conflicto llegó a uno de sus momentos más tensos, cuando miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso mientras Diputados debatían el proyecto. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad , que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma. Unos días antes, el 14 de diciembre, otra sesión había terminado suspendida en medio de incidentes dentro y fuera del recinto.

Finalmente, la reforma provisional fue aprobada durante la madrugada del 19 de diciembre.

La otra imagen que recupera el tráiler es la de las movilizaciones de 2019 , cuando Macri buscó apoyarse en la calle para revertir el resultado de las PASO y sostener sus posibilidades de reelección. El 11 de agosto, la fórmula del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner , había obtenido el 47,79% de los votos, frente al 31,80% que consiguieron el entonces presidente y Miguel Ángel Pichetto. La diferencia de casi 16 puntos obligó al oficialismo a cambiar la estrategia y salir a buscar el respaldo de su seguidor.

Apenas días después, la primera señal llegó el 24 de agosto, con una concentración en el Obelisco y una movilización hacia la Plaza de Mayo. Miles de personas se acercaron para respaldar a Macri, que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su presidencia.

Un mes después, el 28 de septiembre, Macri puso en marcha la campaña del " Sí, se puede" , con una serie de 30 movilizaciones en 30 ciudades durante 30 días. La primera tuvo lugar en Barrancas de Belgrano y dio inicio a una recorrida por distintos puntos del país, con banderas argentinas y actos multitudinarios.

Macri encabezó las movilizaciones del "Sí, se puede" en 2019 | Crédito: Archivo

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La convocatoria más importante llegó el 19 de octubre, con la denominada " Marcha del Millón" en la avenida 9 de Julio, a pocos días de las elecciones generales. Macri buscó mostrar el respaldo que todavía conservaba su espacio y achicar la distancia con el Frente de Todos. Aunque Juntos por el Cambio logró mejorar su resultado respecto de las PASO, no alcanzó para retener el Gobierno. El 27 de octubre, Alberto Fernández se impuso con el 48,24% de los votos , frente al 40,28% de Macri , que reconoció la derrota y pasó a encabezar la oposición.

El mensaje de Macri en medio de su relación con Milei

El estreno de La Tarea Conjunta encuentra al PRO en plena pulsada por su lugar frente al Gobierno de Milei. Desde que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada, Macri respaldó varias de las iniciativas del oficialismo, pero también levantó la voz cuando demostró que la gestión libertaria se apartaba del rumbo que su partido pretendía defensor.

Su última definición llegó en mayo de este año, durante un acto en Olivos, el expresidente buscó dejar en claro cuál es el papel que imagina para el PRO en esta etapa. " El PRO está para cuidar el cambio, para completarlo ", sostuvo. La frase llegó después de que el partido cuestionara al Gobierno por sostener a Manuel Adorni en su cargo, pese a las controversias que lo involucraban. Macri también deja una advertencia hacia adentro de su espacio: " Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance ".

Aunque, la mirada de Macri también empieza a posarse sobre el escenario electoral de 2027. El expresidente respaldó el nombre de Hernán Lacunza como una posible carta presidencial del PRO y abrió el juego a una eventual candidatura de Fernando de Andreis para la Jefatura de Gobierno porteña. Esa posibilidad, sin embargo, suma otro frente de tensión con el sector de Jorge Macri , que busca conservar el control de la Ciudad.

El exministro de Economía aparece como una de las posibles cartas del PRO para competir por la Presidencia en 2027 | Crédito: Archivo

El dirigente del PRO suena como posible candidato a jefe de Gobierno porteño 2027 | Crédito: Archivo

En el Congreso, el PRO también empezó a mover sus fichas frente a la reforma política que impulsa Milei.

Su discusión no estuvo exenta de diferencias internas. Antes de la reunión encabezada por Macri, el senador Martín Goerling había cuestionado la posibilidad de eliminar las primarias: "El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección", advirtió. También reclamó que cualquier modificación se discutiera "con seriedad y consenso, no a la fuerza».

Finalmente, el partido confirmó que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur . Sin embargo, puso una condición sobre la mesa y volvió a insistir con uno de sus reclamos históricos: "Es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", sostuvo en un comunicado. El PRO también se mostró positivo que se abre "una discusión amplia" para construir acuerdos sobre la reforma.

De Andreis y Ritondo participaron de una reunión con integrantes del gabinete de Milei | Crédito: X

MV