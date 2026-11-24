La mesa política del Gobierno se reunió este martes a las 13.30 en la Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa, en una semana decisiva para el oficialismo en el Congreso. Allí se resolvió que hacia fin de esta semana el Poder Ejecutivo publicará el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en ambas cámaras durante diciembre. El primer y principal proyecto del temario será la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En el encuentro también se analizaron las sesiones del jueves 26 de noviembre. Ese día, el Senado tratará la reforma electoral, que suspende las PASO para 2027, mientras que Diputados debatirá el Presupuesto 2027. Además, se repasaron los ejes del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará ante la Cámara alta.

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El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Participaron Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo .

Bullrich fue la primera en retirarse, a las 14.10, porque tenía una reunión en el Senado con la Pastoral Social por la ley de ludopatía, que buscan tratar este jueves.

Fue la segunda vez en una semana que se reunió la mesa política. El martes anterior, después de casi un mes sin encuentros, los principales referentes del Gobierno se habían sentado a contar los votos para la reforma electoral y a analizar cómo acercar posiciones con los bloques aliados.

Santilli anticipó el informe que dará en el Senado: silencio sobre el oro del Banco Central, la huida de Bolsonaro y la SIDE

Los temas que se trataron

Se abordaron los puntos clave del informe de gestión que presentará Santilli ante la Cámara de Senadores, donde responderá más de 1.200 preguntas. Su exposición se centrará en el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre otros. Se estima que la sesión durará al menos tres horas.

También se analizaron los proyectos que tratarán las dos cámaras del Congreso este jueves 26 de noviembre. En el Senado, el tema central será la reforma electoral, que obtuvo dictamen la semana pasada, y el oficialismo buscará conseguir la media sanción el jueves.

En Diputados, en tanto, se debatirá el Presupuesto 2027, junto con otras iniciativas. El Gobierno también quiere volver a impulsar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya tiene media sanción del Senado y la semana pasada sufrió un traspié en Diputados. Entre los proyectos pendientes también figuran el Súper RIGI y el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos.

IC / JMV