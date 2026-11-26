El documental La tarea conjunta, dirigido por Pablo Racioppi, reconstruye los principales momentos de tensión que atravesó el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y los esfuerzos que debió realizar para sostener la gobernabilidad. A partir de un extenso testimonio del expresidente, la producción pone el foco en los conflictos políticos, las movilizaciones y el rol de la ciudadanía en la defensa de la continuidad democrática.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Raccioppi contó cómo surgió el proyecto, los entretelones de las jornadas de grabación con Macri y las razones detrás del título del documental. Además, reflexionó sobre las diferencias entre el escenario político que enfrentó Cambiemos y el actual gobierno de Javier Milei, y planteó la importancia de respetar los tiempos institucionales y la periodicidad democrática.

Pablo Raccioppi es un cineasta, director, guionista, productor, director de fotografía y de arte, quien dirige el documental La tarea conjunta, sobre la gestión presidencial de Mauricio Macri durante 2015 y 2019. El documental revisa la etapa del Gobierno. El proyecto incluye entrevistas con el expresidente. Tras la difusión del tráiler a fines de este mes, su estreno está previsto para el 1 de diciembre en La Rural, ante más de 1.000 invitados, dirigentes del espacio, militantes y referentes del ámbito empresario y social.

Me gustaría compartir con la audiencia primero el tráiler para aquellos que no están al tanto de lo que vamos a hablar, tengan por lo menos una mirada. Si le parece, me da un minuto, lo colocamos y seguimos conversando.

Sí, claro. Cómo no.

“Ustedes creían que esto iba a ser fácil”, esa frase que obviamente a uno le resuena en el presente, no en el pasado, dicha a los libertarios. ¿Cómo la interpretás vos y a quién fue dicha originalmente, independientemente de que el destino siempre lo pone el receptor y no el emisor?

Mirá, es muy curioso porque esa frase él la dice en un momento en el que está hablando del inicio de su gestión y de las primeras cosas complicadas que le sucedieron. Básicamente, porque el documental no trata sobre su gestión específicamente, sino sobre el esfuerzo que un presidente no peronista, en este caso, tiene que hacer para sostener la gobernabilidad. Él asume, no le dan el mando, sucede la triple fuga, etcétera. En un momento dice, en la entrevista que le hice: "¿Pensaron que esto iba a ser fácil?". Y sigue. Cuando armé el tráiler, me pareció que era una buena frase para empezar. Lo que pasa es que no me di cuenta, y me di cuenta ahora, de que tiene una resonancia que, si va a la actualidad, parece que está hablándole a quien lo sucedió o a quienes lo sucedieron, diciéndoles: "Ustedes pensaron que iba a ser fácil". Pero no, no tiene esa intención.

¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que la dijo? ¿En qué momento temporal? ¿En qué momento se grabó esa frase?

No, es una entrevista de varios días, de dos horas durante cuatro días. Se filmó durante el mes de mayo de este año.

O sea, claramente ahí el Gobierno todavía estaba atravesando el proceso de Adorni. Digo, bueno, más allá de que el emisor dice lo que quiere decir, inconscientemente también es aplicable, sin ninguna duda. Ahí te veo la sonrisa. Es aplicable, sin ninguna duda, al propio comienzo de su gobierno como al fin del gobierno de Milei. No parece que Milei al principio hubiese tenido más fácil, para decirlo de alguna manera, porque la sociedad estaba más predispuesta a aceptar un cambio de lo que estaba en aquel momento, en 2015, cuando todavía la crisis económica no se había percibido. No sé si vos tenés esa visión también.

Bullrich tuvo que quitar del Senado el proyecto de falsas denuncias para salvar los votos de la suspensión de las PASO

Sí, mirá, igual creo que la frase... Yo no me acuerdo exactamente en qué momento de la entrevista la dice. En un momento empieza a hablar de su gobierno, porque yo le empecé a hacer preguntas desde la ciudad, desde sucesos violentos como el Indoamericano, el Hospital Borda. Pero, a la hora de editar y hacer un relato más o menos fluido y coherente, decidí arrancar directamente por la campaña de 2015, la no entrega del mando y todo eso. Quedó, pero en el documental pasa desapercibida. Acá creo que es porque la frase de lanzamiento casi quedó como cabeza de mascarón de proa del tráiler. Pero lo que sí veo que es muy interesante es que, sin duda, Milei llega al poder con el antecedente de Macri. Macri llega al poder con otros antecedentes, porque acá, si bien es el único protagonista de este documental, la única voz que habla, el único entrevistado, hay otro protagonista que me fui dando cuenta a medida que iba investigando para hacer esta historia: la ciudadanía, que salió básicamente dos veces a defender, más allá de su figura, a defender la gestión y el sistema, el período democrático. La primera fue el 1 de abril de 2017. Y me tardé en darme cuenta de que había sido un suceso inédito, porque durante el gobierno de Alfonsín mucha gente salió a defenderlo de fantasmas de golpes que venían, de los que hubo por lo menos tres. Y acá era la primera vez, por lo menos que yo registro, que una masa crítica de ciudadanos se autoconvoca y sale a defender una gestión de fuerzas que, en teoría, son parte del entramado democrático. Lo que sucedió ese 1 de abril de 2017 fue una reacción a que una semana antes, el 24 de marzo, hubo una marcha gigantesca de sectores del peronismo, La Cámpora, sindicatos, etcétera. Llevaron un helicóptero de cartón muy grande a Plaza de Mayo y eso generó una reacción muy fuerte en Twitter en ese momento. Se empezó a armar una convocatoria que llenó la Plaza de Mayo y varias ciudades capitales de provincia, como respuesta: "No nos corren con el helicóptero". De hecho, encontré artículos periodísticos, algunos recortes puse, donde dicen: "Esta es la marcha contra el helicóptero". No la convocó el Gobierno. El Gobierno había dicho que quería que esa marcha no prosperara porque tenía miedo de que la convocatoria que estaba en las redes no fuera lo suficientemente fuerte y quedaran con una imagen de mayor debilidad. Y fue una marcha fortísima que le dio oxígeno en ese momento. Después hubo otra marcha autoconvocada, la del 24 de agosto, once días después de esa derrota catastrófica en las PASO, donde hubo un ronroneo que no prosperó: "Faltan cuatro meses para que este tipo termine el mandato. Es mucho tiempo. Esto ya está. Este gobierno terminó, ya perdió". Ahí hubo una convocatoria que llenó la Plaza de Mayo. Fue cuando le avisaron un sábado que estaba en su quinta y le comunicaron lo que sucedía. Fue, salió al balcón y eso dio la idea de hacer esas treinta marchas para recuperar. No fue suficiente la recuperación, pero se recuperaron como diez puntos. Me pareció que es una participación ciudadana inédita, que no le pasó a De la Rúa y que Alfonsín tuvo solamente con las amenazas de golpe. Después, cuando empezó a haber crisis, hiperinflación y demás, a la gente no le importó completar el período. Es la primera vez que se completa en 92 años el período constitucional de un gobierno que no es ni peronista ni militar. Y esa fue mi idea disparadora. En realidad, es un dato que habla mucho de nuestra cultura política.

Pablo, ¿y cuánto de toda esta experiencia de la presidencia de Macri dejó sedimento para la de Milei? De la misma forma que vos estás diciendo que toda esa defensa que se hizo de Macri es porque la gente se arrepintió de no haberla hecho desde De la Rúa, para ponerlo en términos concretos, cada etapa histórica genera una sensación de culpa y entonces deja un sedimento, una enseñanza histórica para la siguiente. Por ejemplo, todas esas marchas violentas que vos contás que se produjeron durante el gobierno de Macri no se produjeron durante el gobierno de Milei con la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No sé qué papel juega Patricia Bullrich ahí en el documental y cuánto pensás que no era igualmente aceptable el mismo grado de violencia política en estos últimos años de lo que era hace quince años.

Y mirá, yo creo que Macri llega al poder con minoría en las cámaras y con un kirchnerismo que todavía estaba muy fuerte. Yo me acuerdo de que el último día de Cristina Kirchner tuve que ir al centro. Ya no me acuerdo por qué, pero salí del subte y era impresionante. Estaba la plaza llena de gente. Habían llevado muchísima gente. Ella hizo un acto y todavía estaban muy fuertes. De hecho, me acuerdo de un día que ella tuvo que ir a declarar a Comodoro Py y movilizaron como 15.000 militantes. La gravitación que tenía era muy grande. Habían salido, aparte, desde el primer día con esto de las plazas de la resistencia, con aguante, el manual de la micromilitancia. O sea, había una marcada y, bueno, no le entregaron el mando. Eso es un dato, no es un dato de color. Es mucho más fuerte: no reconocer la dinámica de la democracia y no reconocer que otro fue elegido con más votos y es el que tiene el poder por un período. Eso fue muy fuerte. Yo creo que el gobierno de Macri decidió instrumentar sus políticas públicas haciendo foco en lo que quería hacer y tratando de no dejarse arrastrar por las provocaciones y nada. Lo que pasa es que ahora, en este último año y pico, investigué bastante sobre el tema de este documental, que es básicamente eso: la erosión que tiene que soportar un gobierno no peronista, que sería casi equivalente a hacer una gestión paralela. Es decir, utilizar recursos, tiempo y energía todo el tiempo en responder, en protegerse de provocaciones y de declaraciones que invitan a desplazar a un gobierno lo antes posible. Es impresionante porque el documental dura una hora y cuarto y tuve que dejar muchos sucesos de lado. Todos los días pasa algo. He ido a la hemeroteca, he visto todos los portales de noticias, hemos recopilado con un par de colaboradores mucho material y empieza a aparecer una dinámica constante a la que la sociedad está acostumbrada. Evidentemente, en Uruguay no pasa. En Uruguay puede estar en la calle Herrera gobernando y terminar, y que venga Mujica. Pepe Mujica terminó su mandato y que venga Lacalle. Nadie tiene que sostener la gobernabilidad como una tarea que le viene en el paquete de gobernar.

¿Y por qué creés que eso no pasa en el gobierno de Milei?

A ver, yo creo que primero el kirchnerismo está mucho más debilitado y deshilachado. No sé qué pasará el año que viene, pero sí quedó más deshilachado. Ella está presa, no hay un liderazgo claro y tampoco se movilizan. De hecho, cuando le dan el arresto domiciliario, en los primeros días parecía que se iba a instalar una cantidad de gente de modo permanente y hoy uno pasa por ahí, por San José, y no hay nada. Hay un auto de custodia y siempre habrá alguno tomando mate esperando que salga a saludar, pero no hay gravitación. Y, además, el antecedente de... Yo creo que es como decir: "Bueno, si un gobierno de Macri no fue suficiente, que terminó, no fue suficiente resistencia ante sucesos como la Plaza del Congreso, la reforma jubilatoria, ahora vamos con alguien todavía más...". Que venga alguien que demuestre estar decidido a ir con mucha más virulencia. De hecho, algo que a mí siempre me llamó la atención es que la imagen metafórica que usaba Milei en su campaña era una motosierra. Es algo que hemos visto en películas como La masacre de Texas, la de Freddy Krueger. Es una imagen muy fuerte, pero evidentemente esa imagen contenía el deseo de mucha gente de decir: "Basta, aquí hay que cortar cabezas, acá hay que poner límites, aquí hay que impedir que de cualquier modo se quiera erosionar". Sin embargo, el gobierno de Milei tuvo más debilidad, pero tuvo marchas donde hemos visto gente que va con mochilas cargadas con piedras, con bombas molotov, gomeras. Y qué sé yo quiénes son, no sé por qué van, pero sé que no son ni jubilados ni manifestantes que van por la educación en sí misma, o sea, que van por la ley de educación. Hay gente que va directamente a romper, a provocar, y yo creo que es una cultura que hay que erradicar. Para mí, el aporte de este documental es mostrar eso. Yo lo hice sin ser militante, afiliado al PRO, ni nada. Simplemente porque me pareció que era una historia que no se había contado: cómo un gobierno no peronista tiene que resistir de otra manera. Y me parece que es una cultura que hay que erradicar.

El oficialismo logró la sanción definitiva de la nueva Carta Orgánica del BCRA, festeja Milei

Contanos ahora específicamente sobre el documental. ¿Cuándo se estrena, a quién está dirigido, qué grado de institucionalidad tiene con el PRO, si hubo financiamiento del PRO, cómo se construye ahora el documental en su viabilidad material y luego en su difusión?

Mirá, esto fue una idea. Mi primera idea, ya muy lejana, fue cuando terminó el gobierno de Macri. Me reparé en ese dato, que era el primer presidente en 92 años que terminaba su mandato sin ser peronista ni militar, y me pareció un dato muy relevante. Pero después fue un proceso largo porque, en principio, era un dato que me parecía relevante, pero yo no lo conocía a él, tampoco formaba parte del partido ni nada. En los últimos años trabajé con un par de productoras distintas en otras cosas y siempre comenté ciertas ideas que alguna vez me gustaría hacer. Esta era una. Alguien, en un momento, contactó a gente de la Fundación Mauricio Macri y le comentó la idea. Pero fue un proceso lento, porque no fue que inmediatamente me dijeron: "Qué bueno que está, hagamos esto". Pasaron meses. Un día una productora viene y me dice: "Hay uno que me parece que puede ser. ¿Te animás a escribir una hojita en un A4?". Escribí un A4, pasó tiempo y fue un proceso que se fue dando así hasta este año. Yo pensé que nunca lo íbamos a hacer y este año, en un momento, me dijeron: "Mirá, están interesados". Yo pedí igual, digo, esto está bueno si lo hacemos, pero que no sea un objeto partidario, ni un producto partidario, ni un producto para una campaña. Está bueno que sea como el testimonio de un tipo, que le digamos un ejercicio más borgeano: un individuo llamado Macri al que le tocó presidir el país y tuvo que, más allá de sus intenciones políticas, resistir en estos momentos donde vemos que es una constante. Me encantaría haberlo hecho con De la Rúa, me encantaría haberlo hecho con Alfonsín, pero bueno, ya no están para contar ese matiz de su gobierno. Y empezamos así con unas entrevistas. Yo pedí conocerlo primero antes, porque... Y la verdad que lo que sí me pareció, con todos los recaudos que tomé, fue relevante. Yo pensé que iba a venir... Digo, fue al rodaje, que fueron cuatro días, dos horas muy quirúrgicas. El tipo llegaba puntual, se iba puntual y yo tenía preparadas entrevistas para cada día, siempre centradas en este tema del gobierno bajo asedio. Habíamos preparado el video assist, es decir, un monitor para la gente que viniera con él. Yo pensé que iba a venir con asesores, gente de prensa, no sé. Y él siempre vino solo. Vino con alguien que lo traía en un auto y un custodio que se quedaba afuera, que después me enteré de que era por ley. El custodio tiene un custodio, pero, digamos, él venía solo. Y a mí eso me pareció relevante porque dije: "Bueno, acá está aceptando las reglas de este ejercicio y viene como si fuera, no sé, un entrevistado para cualquier otro documental". Eso sí me pareció digno de destacar porque a mí también me aflojó. Yo estaba al principio un poco tenso. Y me parece que no es que lo haya hecho para que yo no estuviera tenso, sino que me pareció que es un tipo que tiene esa escala humana. No sé cómo será el resto de su vida, el resto de sus frentes de batalla, realmente lo desconozco, pero me pareció muy interesante.

¿Por qué La tarea conjunta como título?

Porque pasé por varias posibilidades de título y me terminó gustando La tarea conjunta. Mirá, esto no lo conté todavía: yo en un momento quería ponerle La otra gestión, es decir, que había una gestión paralela para sostener la democracia, sostener la gobernabilidad. Perdón, hago un paréntesis. De hecho, un día de los que estábamos filmando, viste que en los sets de rodaje por lo general en algún momento hay que parar porque hay que cambiar alguna batería de cámara, cambiar los lentes, y en uno de esos momentos él se queda con su celular, me llama y me dice: "Vení, vení a ver esto. ¿Vos habías visto esto?". Me dice que Schoklender había declarado esa mañana que, en la causa Sueños Compartidos, las Madres de Plaza de Mayo tenían un abogado contratado solo para inventar denuncias a funcionarios de mi gobierno. Dice: "Estos tipos todo el tiempo nos sacan de nuestro eje porque te hacen una denuncia, tenés que ir a declarar, poner un abogado, presentar un escrito. Pero este tipo está declarando esto y no puede ser que esto sea... Es como una trampa que te hacen todo el tiempo y que encima sea con dinero que el Estado le da a una organización como las Madres". Entonces yo pensaba en esta otra gestión, en esto de tener que salir a responder, a defender. Y finalmente entendí que esta cosa inédita, que yo no había pensado antes, de que la ciudadanía sale por primera vez a defender un gobierno asediado por fuerzas que en teoría forman parte de la vida democrática y que en algunos momentos se pueden volver muy antidemocráticas, me pareció que era La tarea conjunta. Porque eso no depende solo de un gobierno, depende de que también la ciudadanía salga a defender la periodicidad. Es decir, eso es el documental: yo puedo votar a A, B o C, gana A y yo voté a B. Bueno, tengo que esperar cuatro años y tratar de ayudar a construir otra opción para que gane B. Y si gana A y yo voté a B, a los dos años me desencanto porque digo: "No, pero no es lo que era, yo la estoy pasando mal". Bueno, no puedo dejarme llevar a querer horadar o voltear un gobierno, porque de cada ruptura la recuperación es muy lenta y lleva muchos más años que un período. Entonces me parece que acá lo que hay que entender es que la periodicidad democrática es algo que debería ser casi sagrado. Decir: "Bueno, votamos, ahora ganó Milei. No nos gusta Milei por esto, por esto y por esto. Perfecto, en dos años, en un año, en seis meses, en cuatro años, cuando sea, se vota otra cosa". Pero no esta acumulación que hay, que yo no la he hecho porque no me dediqué a eso, pero sí hay una cantidad de declaraciones de sindicalistas, de voceros: "A este gobierno tenemos que sacarlo, hay que...". No, no hay que sacarlo. Tiene que terminar el día que tiene que terminar, no cuando tu disgusto, tu bronca o tu frustración quieren que termine, porque si no no hay democracia posible. Y me parece que no hay una democracia... La evolución que permite la democracia es en base a su sostenimiento en el tiempo, a la periodicidad y al ciclo que debe cumplirse. Ahí es donde se empiezan a desarrollar las dinámicas a largo plazo.

LMM