Desde las 15.30 del jueves, cuando encabezó el encuentro con empresarios en el Salón Libertad del Palacio de López, hasta su regreso a Buenos Aires en la mañana de este viernes, Javier Milei no tuvo actividades oficiales comunicadas en Paraguay. En ese lapso no trascendió dónde estuvo ni dónde pasó la noche. Según pudo saber PERFIL, la Embajada argentina en Asunción, que suele mantener un trato cordial con la prensa, se mostró reticente durante la estadía del mandatario argentino a brindar información sobre los movimientos del Presidente.

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La Casa Rosada había justificado la extensión del viaje. Milei suspendió su participación en el Congreso de la Economía Regional en Corrientes, donde lo reemplazó Luis Caputo, y en el Gobierno explicaron que temas como la Hidrovía, la energía y la seguridad en la frontera obligaron a ampliar la agenda prevista. El regreso estaba fijado para las 9 del viernes. Así, el mandatario pasó dos noches en Asunción, algo poco habitual en un presidente que casi no sale de Buenos Aires salvo para foros económicos, distinciones o encuentros en grandes foros o capitales.

La foto con los empresarios

La actividad central fue la reunión con Pedro Alliana, que asumió el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña. Milei fue el primer jefe de Estado que recibió el nuevo mandatario en el Palacio de López, en lo que fue su primera bilateral.

Milei en Paraguay | Crédito: Prensa

Por la tarde llegó el encuentro empresarial. Las versiones oficiales hablaron de 120 asistentes del sector privado, pero en la primera línea de la foto difundida por Presidencia predominaron los funcionarios. Allí aparecen el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky; los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador Guillermo Nielsen junto a su equipo. Entre los pocos empresarios identificables figuran Eduardo Felippo (argentino), fundador de Trafopar, y Miguel Carrizosa, dueño de la empresa llamada Diesa y expresidente del Senado por "Patria Querida".

El homenaje que no fue

Hubo otra actividad prevista para la tarde de este jueves, la que nunca figuró en la agenda oficial. Estaba programada para las 17.30 y organizada por la Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay le entregaría el diploma de académico honorario. La institución es presidida por el escribano Juan José Benítez Rickmann, quien estuvo al frente de la Secretaría de Información (vocero) de la Presidencia durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

El acto, que según trascendió iba a realizarse en una sede de la CAF, fue suspendido mediante un correo electrónico enviado a los invitados. La cancelación llegó después de una ola de críticas que desató en redes sociales pero que no tuvo eco en la conversación pública argentina.

Javier Milei en Asunción, Paraguay | Crédito: Presidencia de la Nación

Ueno, Mar-a-Lago y Washington

Con Peña en el poder, Milei viajó tres veces a Paraguay. Su caída se precipitó por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros. Ese banco figuró entre los seis patrocinadores de máxima categoría, con un aporte anunciado de US$ 100.000, de la Hispanic Prosperity Gala realizada el 10 de febrero en Mar-a-Lago, donde Milei fue distinguido. Así lo publicó el sitio La Política Online.

Tras la caída de Peña, Javier Milei viajó a Paraguay para sellar el vínculo con el nuevo gobierno

El vínculo con Washington también formó parte del contexto. Entre el 19 y el 21 de octubre, el subsecretario de Estado Christopher Landau y el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, pasaron tres días en Paraguay con una misión de empresarios estadounidenses. Se reunieron con Peña y con Alliana, entonces vicepresidente, y firmaron acuerdos de interceptación aérea y cooperación migratoria antes de seguir viaje a Buenos Aires.

Dos semanas después, el Banco Central paraguayo intervino Ueno. Tres semanas más tarde, Milei se convirtió en el primer presidente en visitar a Alliana y volvió a Buenos Aires sin que se conociera qué hizo en sus últimas horas en Asunción.

MSS