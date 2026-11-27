El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de X para defender el programa económico del Gobierno de Javier Milei y responder a las críticas sobre el poder adquisitivo de los argentinos. Por un lado, respaldó las declaraciones de José Luis Daza sobre la estrategia monetaria implementada al comienzo de la gestión y, por otro, cuestionó al periodista Esteban Trebucq, quien advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa parte de la población y la forma en que el Gobierno comunica sus resultados.

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En sus publicaciones, el titular del Palacio de Hacienda reivindicó la reducción de las tasas de interés, la creación del Bopreal y la eliminación del déficit fiscal como medidas fundamentales para evitar una crisis económica. También defendió el uso de los indicadores estadísticos para evaluar la evolución de los ingresos y la pobreza.

Luis Caputo | Crédito: Agencia NA

Las intervenciones de Caputo expusieron dos aspectos del debate económico: los resultados del programa de estabilización y las dificultades que todavía enfrentan los argentinos para llegar a fin de mes. Mientras Daza destacó las decisiones adoptadas por el equipo económico, Trebucq cuestionó la falta de reconocimiento de los problemas cotidianos de la población.

Caputo defendió la estrategia económica que desafió al FMI

Durante una entrevista en el programa de Daniel Parisini en Carajo, José Luis Daza explicó que el equipo económico recibió un Banco Central (BCRA) con una elevada cantidad de dinero y altas tasas de interés. Según señaló, la recomendación habitual, que también sostenía el Fondo Monetario Internacional (FMI), era incrementar las tasas para contener la inflación.

Posteo Luis Caputo | Crédito: X @LuisCaputoAR

“El equipo de Economía, de forma muy inteligente y audaz, desafió al FMI y a la economía tradicional”, afirmó Daza. Incluso reconoció que inicialmente tenía dudas sobre la estrategia adoptada por Caputo y Santiago Bausili, quienes decidieron reducir las tasas de interés en lugar de aumentarlas.

Según su explicación, una suba de las tasas habría incrementado la necesidad de emitir pesos para afrontar los intereses de los instrumentos de corto plazo. Daza sostuvo que la estrategia permitió reducir la inflación, favorecer la recuperación del poder adquisitivo y comenzar a expandir el crédito.

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Caputo compartió las declaraciones y agradeció la explicación a través de X. El ministro aseguró que la reducción de las tasas fue “una de las medidas más importantes que tomamos (sino la más)” y sostuvo que, junto con la creación del Bopreal y la eliminación inmediata del déficit fiscal, “salvaron al país de una debacle que no hubiera tenido precedente, ni siquiera en nuestra triste historia económica”.

Trebucq cuestionó al Gobierno por las dificultades económicas de los argentinos

En su programa en el canal de streaming La Casa, Esteban Trebucq cuestionó la manera en que el Gobierno comunica los resultados económicos. El periodista sostuvo que existen sectores de la población que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes, incluso entre quienes no desean el regreso del peronismo al poder.

Posteo Luis Caputo | Crédito: X @LuisCaputoAR

“A personas que el bolsillo lo tienen estrangulado le responden con el Excel, les van a votar en contra”, advirtió Trebucq. En ese sentido, consideró que el Gobierno debería reconocer las dificultades económicas de los ciudadanos y explicar qué medidas está tomando para revertirlas.

El periodista también cuestionó las referencias oficiales a la recuperación del poder adquisitivo y alertó sobre las consecuencias políticas de esa estrategia comunicacional. “Hay gente que quiere querer a Milei, que tiene deseo de querer al gobierno, y que no quiere que vuelvan los otros, pero con esto lo alejas”, sostuvo.

La respuesta de Caputo sobre la pobreza y el poder adquisitivo

A través de X, Caputo rechazó los cuestionamientos de Trebucq y defendió la utilización de los indicadores económicos para evaluar la situación del país. “Los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país”, afirmó el ministro, quien también cuestionó las interpretaciones basadas en percepciones personales y recordó el resultado electoral de octubre de 2025.

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El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el Gobierno nunca negó las dificultades económicas de una parte de la población, aunque reivindicó los resultados de su gestión. “Nunca negamos que el nivel de pobreza sea altísimo, lo cual constituye en una obviedad el que haya gente que no la pasa bien”, señaló Caputo, quien afirmó que la pobreza disminuyó más de 20 puntos porcentuales desde el inicio de la administración de Milei y ratificó la continuidad del rumbo económico.

GZ