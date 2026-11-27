Si hoy hubiera balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof qué pasaría. Y en caso de ser el rival el dirigente del Frente Renovador Sergio Tomás Massa, cuál es el escenario hoy.

Encuesta: cómo ven los argentinos una posible ruptura entre Patricia Bullrich con La Libertad Avanza

El gobernador bonaerense se impondría 48,5% a 40,2%, según la encuesta nacional de la consultora cordobesa Delfos. El 9,2% votaría en blanco y el 2,1% no sabe o no contesta. La ventaja de 8,3 puntos es la más ajustada de los nueve meses que releva el informe: en octubre era de 12,7 (49,8% a 37,1%).

Kicillof vs Milei. Nov 26 según Delfos

El cruce con Massa da otro resultado. El exministro de Economía pierde en un escenario general contra el libertario 38,3% contra un 22,5%. Un mes atrás, Massa le sacaba 7,5 puntos (45,0% a 37,5%). Hoy, solo es competitivo en una segunda vuelta, en donde el tigrense le sacaría una mínima diferencia (41,3% a 40,5%).

Milei vs Massa. Nov 26 según Delfos

En primera vuelta, la encuesta plantea tres escenarios. Con una oferta amplia, Kicillof tiene 34,8% y Milei 34,1%, seguidos por Patricia Bullrich (7,3%), Myriam Bregman (6,1%), Massa (4,5%) y Juan Schiaretti (2,9%). Con Kicillof, Milei, Bregman y Schiaretti, el gobernador suma 38,9% y el Presidente 38,1%. Sin Kicillof, Milei lidera con 38,3%, contra 22,5% de Massa y 19,4% de Bregman.

Por listas, Fuerza Patria tiene 36,5% y La Libertad Avanza 35,0%. En octubre la distancia era de 5 puntos (37,5% a 32,5%); ahora es de 1,5. El PRO suma 5,6%, la izquierda 5,5%, Provincias Unidas 2,4% y la UCR 1,5%.

La imagen de los dirigentes

El informe mide a once dirigentes y todos tienen más opiniones negativas que positivas. Kicillof tiene 42% de imagen positiva y 50% negativa. Milei, 37% y 58%. Massa, 25% y 59%.

Imagen de políticos en Córdoba - Nov 26

La diferencia de imagen entre los dos rivales ordena los balotajes. Kicillof compite con un saldo de -8 frente al -21 del Presidente. Massa lo hace con -34 y con más votos en blanco (14,5% contra 9,2%). Schiaretti, el dirigente cordobés del informe, tiene la imagen positiva más baja de los once. Torres y Pullaro tienen menos rechazo, pero con muchos que no los conocen o no opinan: 32% y 18%.

La encuesta se hizo online entre el 21 y el 25 de noviembre, sobre 4.719 casos, con un error muestral de +/- 1,5% y un nivel de confianza de 0,95. Los datos electorales están ponderados por el voto anterior a presidente en primera vuelta. Es una medición a casi un año de las elecciones.